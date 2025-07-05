Не тратьте гроші дарма: гінекологиня назвала БАДи, які жінкам не потрібні

У сучасному світі, де полиці аптек та онлайн-магазинів ломляться від вітамінних комплексів та біологічно активних добавок (БАДів), жінки все частіше задаються питанням: чи справді ці чудодійні пігулки так необхідні для їхнього здоров'я?

Чи потрібно всім жінкам приймати БАДи, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис гінеколога Юлії Ніколової в Instagram.

Чи потрібні БАДи всім жінкам

"У своїй щоденній практиці я часто чую: «А які вітаміни мені попити?» «А чи варто пити БАДи для жіночого здоров’я?» Моя позиція проста: у певних ситуаціях вони мають право на існування - як доповнення, а не альтернатива лікуванню", - підкреслює Юлія Ніколова.

Цю думку, до речі, поділяє і Міністерство охорони здоров'я.

За словами лікарки, важливо розуміти, що більшість здорових жінок, які дотримуються збалансованого харчування, не потребують рутинного прийому вітамінів. Це підтверджує, зокрема, метааналіз, опублікований у престижному виданні Annals of Internal Medicine ще у 2013 році.

Коли БАДи – це необхідність, а не мода?

Проте, існують певні ситуації, коли додаткові добавки стають життєво необхідними, а не просто даниною моді:

Планування вагітності

Незамінною є фолієва кислота, яку рекомендовано починати приймати мінімум за 3 місяці до запланованого зачаття. Вона відіграє ключову роль у профілактиці вроджених вад нервової трубки плода.

Вагітність

Під час вагітності, після відповідних аналізів, може виникнути потреба у прийомі вітаміну D, йоду, а іноді й заліза. Однак, самостійне призначення цих добавок є неприпустимим – лише лікар може визначити необхідність та дозування.

Веганство або обмежені дієти

Люди, які дотримуються суворих веганських дієт або інших значно обмежених раціонів, часто стикаються з дефіцитом вітаміну B12, заліза та цинку. У цих випадках добавки є критично важливими для запобігання дефіцитним станам.

Підвищене випадіння волосся та хронічна втома

Ці симптоми можуть свідчити про дефіцит важливих мікроелементів. Проте, їх усунення можливе лише після діагностики, що включає аналізи на рівень феритину (показник запасів заліза), вітаміну D та вітаміну В12.

ПМС, СПКЯ (синдром полікістозних яєчників), перименопауза

В окремих випадках, за умови призначення лікарем, БАДи з доказовим складом можуть значно покращити якість життя жінок. До таких добавок належать фітоестрогени, міо-інозитол, індол, циміцифуга тощо.

"Не забувайте, що бувають ситуації, коли до прийому гормональних препаратів є протипоказання і тоді лікар може рекомендувати інші препарати, які працюють, можливо, не так добре, як доказові, але все ж таки мають свою ефективність!" - наголосила лікар.