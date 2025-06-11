6 міфів, які шкодять жіночому здоров'ю: забудьте про них назавжди!

Жіноче здоров’я часто оповите численними міфами, які можуть впливати на самопочуття та правильний вибір лікування. Багато з цих тверджень не мають наукового підтвердження і вводять в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Після 40 років немає впливу на гормони жіночого організму

За словами медика, це не правда. Гормональне здоров'я важливе в будь-якому віці.

Тому 40 років - це не вирок, а чудовий час, щоб підтримати себе, обстежитись і вчасно попередити вікові зміни.

Гормональні зміни можуть викликати симптоми: припливи жару, нічну пітливість, зміну настрою, сухість шкіри, втрату кісткової маси.

Після 40 років гормональний фон продовжує активно змінюватися, і на нього можна впливати - наприклад, через здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, фізичні вправи, а у деяких випадках - гормональну терапію за рекомендацією лікаря.

Вага збільшується через гормони

Це дуже поширений міф, у який не варто вірити. Гормональні порушення можуть впливати на вагу, але найчастіше з цим повʼязаний спосіб життя, харчування, сон або стрес.

Тому варто шукати причину комплексно, а не звалювати все на "гормони".

Якщо цикл регулярний, то гормони в нормі

Це хибне твердження, адже регулярний цикл не завжди означає, що з гормонами все гаразд.

Наприклад, при полікістозі яєчників цикл може бути стабільним, але овуляція - відсутня. Тому цикл - лише один із маркерів, а не гарантія здоровʼя. І орієнтувати на нього не варто.

Гормональна контрацепція шкодить здоров'ю

Сучасні КОК (комбіновані оральні контрацептиви) - абсолютно безпечні за умови правильного підбору. Шкоди може завдати лише самолікування.

Ендокринолог зазначила, що часто КОКи допомагають покращити стан шкіри, зменшити прояви ПМС та регулювати цикл.

Якщо скарг немає, то до лікаря можна не звертатись

Важливо знати, що гормональні порушення часто розвиваються повільно та непомітно. Часто люди не помічають незначних змін або списують їх на втому, стрес чи вік.

Поганий настрій, суха шкіра, збій циклу, безсоння - це сигнали, на які краще чимшвидше звернути увагу.

Тому регулярні аналізи крові на гормони - важливий спосіб контролю здоров’я, навіть якщо немає жодних скарг

Після пологів гормони самі "встануть" на місце

Це не так, адже у деяких жінок після пологів розвивається післяпологовий тиреоїдит, гормональний дисбаланс або навіть депресія. Організму потрібен час та підтримка, і часто - допомога лікаря.