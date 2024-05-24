Що таке облігації та як їх купити в "Дії": пояснення

"У державні облігації України інвестували понад 1 трлн грн. Це друге за розміром джерело фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни. Кожна облігація - це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових", - відзначає пресслужба.

Отже, військові облігації, це цінні папери, які випускає держава для підтримки економіки, а також армії. Номінал однієї облігації - 1 тисяч гривень.

Після придбання певної кількості облігацій - ваші кошти спрямовують на перемогу України. Повна сума й відсотки повертаються у визначений час. Відповідно, чим довший термін повернення коштів - тим вище відсоток.

Як придбати облігації в "Дія"

Після того як ви зайдете у "Дію":

натисніть на "Військові облігації" на головному екрані;

оберіть облігацію, партнера, а також кількість;

підпишіть й оплатіть;

облігації з'являться у застосунку протягом трьох днів.

У тому ж числі облігації можна придбати через онлайн-застосунки банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів.

Фото: що таке облігації та як їх купити в "Дії" (kmu.gov.ua)

Послуги в "Дії"

Застосунок має багато корисних функцій. Як приклад: