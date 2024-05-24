Що таке облігації та як їх купити в "Дії": пояснення

Придбання державних облігацій дозволяє не лише підтримати держбюджет під час повномасштабної війни, але й заробити на цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу українського урядового порталу.
"У державні облігації України інвестували понад 1 трлн грн. Це друге за розміром джерело фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни. Кожна облігація - це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових", - відзначає пресслужба.
Отже, військові облігації, це цінні папери, які випускає держава для підтримки економіки, а також армії. Номінал однієї облігації - 1 тисяч гривень.
Після придбання певної кількості облігацій - ваші кошти спрямовують на перемогу України. Повна сума й відсотки повертаються у визначений час. Відповідно, чим довший термін повернення коштів - тим вище відсоток.
Після того як ви зайдете у "Дію":
У тому ж числі облігації можна придбати через онлайн-застосунки банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів.
Фото: що таке облігації та як їх купити в "Дії" (kmu.gov.ua)
Застосунок має багато корисних функцій. Як приклад:
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