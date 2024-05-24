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Что такое облигации и как их купить в "Дія": объяснение

Фото: что такое облигации и как их купить в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Приобретение государственных облигаций позволяет не только поддержать госбюджет во время полномасштабной войны, но и заработать на этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского правительственного портала.

"В государственные облигации Украины инвестировали более 1 трлн грн. Это второй по размеру источник финансирования госбюджета с начала полномасштабной войны. Каждая облигация - это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных", - отмечает пресс-служба. 

Итак, военные облигации, это ценные бумаги, которые выпускает государство для поддержки экономики, а также армии. Номинал одной облигации - 1 тысяч гривен. 

После приобретения определенного количества облигаций - ваши средства направляются на победу Украины. Полная сумма и проценты возвращаются в определенное время. Соответственно, чем дольше срок возврата средств - тем выше процент. 

Как приобрести облигации в "Дія" 

После того как вы зайдете в "Дію": 

  • нажмите на «Военные облигации» на главном экране; 
  • выберите облигацию, партнера, а также количество; 
  • подпишите и оплатите; 
  • облигации появятся в приложении в течение трех дней. 

В том же числе облигации можно приобрести через онлайн-приложения банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров. 

 

Фото: что такое облигации и как их купить в "Дія" (kmu.gov.ua)

Услуги в "Действии"

Приложение имеет множество полезных функций. Как пример:

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Дия