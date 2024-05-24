Что такое облигации и как их купить в "Дія": объяснение

"В государственные облигации Украины инвестировали более 1 трлн грн. Это второй по размеру источник финансирования госбюджета с начала полномасштабной войны. Каждая облигация - это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных", - отмечает пресс-служба.

Итак, военные облигации, это ценные бумаги, которые выпускает государство для поддержки экономики, а также армии. Номинал одной облигации - 1 тысяч гривен.

После приобретения определенного количества облигаций - ваши средства направляются на победу Украины. Полная сумма и проценты возвращаются в определенное время. Соответственно, чем дольше срок возврата средств - тем выше процент.

Как приобрести облигации в "Дія"

После того как вы зайдете в "Дію":

нажмите на «Военные облигации» на главном экране;

выберите облигацию, партнера, а также количество;

подпишите и оплатите;

облигации появятся в приложении в течение трех дней.

В том же числе облигации можно приобрести через онлайн-приложения банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров.

Фото: что такое облигации и как их купить в "Дія" (kmu.gov.ua)

Услуги в "Действии"

Приложение имеет множество полезных функций. Как пример: