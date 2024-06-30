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Що таке "єДокумент" в "Дії" та як ним користуватись: відповіді на найпоширеніші питання

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Використання тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент" було затверджено Кабінетом міністрів ще на початку повномасштабної війни з Росією. В першу чергу, воно знадобиться тим українцям, які могли загубити свої документи внаслідок військових дій.

Про те, що таке "єДокумент" в "Дії" та як ним користуватись - в матеріалі РБК-Україна.

Ще в березні 2022 року Кабінет міністрів підтримав використання тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент". Він містить усю необхідну інформацію, а також QR-код.

Кому знадобиться та як завантажити 

В першу чергу, варто пояснити, що документ повинен автоматично відображатись у застосунку "Дія", якщо у вас підтягнуті цифровий паспорт або ж водійське посвідчення. В такому випадку "єДокумент" також "підтягнеться" разом з фотографією одно з вищезгаданих електронних документів. 

Загалом документ використовується для підтвердження особи, оскільки не усі люди, які евакуювалися в більш безпечні області України, мають із собою паперові документи.

Кому можна пред'явити "єДокумент" 

Електронний документ можна пред'явити правоохоронцям або ж воїнам територіальної оборони (ТрО) на блокпостах для підтвердження особи. 

"єДокумент" містить в собі: 

  • паспортні дані; 
  • РНОКПП (картку платника податків). 

Що робити, якщо не підтягує фото 

Як й згадувалось вище, "єДокумент" повинен "підтягнути" фотографію з вашого цифрового паспорта або ж водійського посвідчення. Втім, якщо цього не сталось, це не створить жодних проблем для вас, оскільки електронний документ має таку ж юридичну силу, що й документ із фото на період воєнного стану.

Інші послуги в "Дії" 

Застосунок "Дія" регулярно оновлюється та розширює свої можливості. Загалом він допомагає уникати нудної роботи з паперовими документами та значно заощаджує час. Як приклад: 

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