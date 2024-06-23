ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як користуватись водійським посвідченням в "Дії": відповіді на найпоширеніші питання

Неділя 23 червня 2024 18:00
UA EN RU
Як користуватись водійським посвідченням в "Дії": відповіді на найпоширеніші питання Фото: "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які мають посвідчення водія, мають можливість отримати електронний варіант документа у застосунку "Дія".

Про те, як скористатись водійським посвідченням в "Дії" та які проблеми можуть виникнути з послугою, - в матеріалі РБК-Україна.

Варто одразу зазначити, що ще у 2022 році було підписано постанову № 1299, яка дозволяє користуватись лише електронним варіантом водійського посвідчення "Дії" без його пластикового аналога.

Загалом після авторизації в застосунку, ваше посвідчення водія повинно автоматично відобразитись в "Дії" за наявності всіх даних у реєстрів Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Права не відображаються або ж відображаються без фото

Якщо ж посвідчення водія не відображається - напишіть електронне звернення щодо уточнення ваших персональних даних до Головного сервісного центру МВС. Зокрема можна замінити документ на новий у найближчому Сервісному центрі відомства.

Якщо ваші права відображаються без фото, фото підтягнеться з ID-картки або ж закордонного паспорта. В інакшому випадку варто отримати біометричний документ або верифікувати посвідчення водія в ТСЦ МВС.

Ці проблеми можуть виникнути, якщо:

у реєстрі МВС недостатньо даних для створення цифрового варіанту документа, або посвідчення було видане до 2013 року;

ви лише щойно отримали водійське посвідчення. Електронний документ відобразиться протягом доби. Фото - трохи пізніше;

"Дія" відображає документи зі статусом "Виданий". Перевірте статус документа на сервісі МВС.

Посвідчення видано до 2013 року

Як й згадувалось вище, "Дія" відображає посвідчення водія з Єдиної інформаційної системи МВС. Якщо ж документ було отримано до 2013 року - електронна версія може не підвантажитись, оскільки лише в цьому році були створені електронні сервіси.

Перевірте чи відображається документ у "Кабінеті водія". Якщо ні - обміняйте документ в сервісному центрі МВС.

Чи можна користуватись документом за кордоном

Наразі цифрового посвідчення водія в "Дії" недостатньо для його пред'явлення за межами України. Використання електронної версії потребує окремого визнання його дійсності іншими країнами.

Заміна водійського посвідчення

Для замовлення доставки нового водійського посвідчення в "Дії":

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";
  • зазначте причину заміни документа;
  • виберіть тип посвідчення - цифрове+пластик;
  • вкажіть спосіб доставки - самовивіз з відділення "Укрпошти" або доставка кур’єром за вказаною адресою;
  • укажіть контактні дані;
  • підпишіть заяву.

Після цього важливо оплатити послугу протягом 10 хвилин. В інакшому випадку ваша заява анулюється.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок постійно оновлюється, у зв'язку з чим в ньому стає дедалі більше послуг або ж електронних версій ваших документів. Як приклад:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України