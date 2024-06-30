Что такое "єДокумент" в "Дія" и как им пользоваться: ответы на самые распространенные вопросы

Еще в марте 2022 года Кабинет министров поддержал использование временного цифрового удостоверения личности "єДокумент". Он содержит всю необходимую информацию и QR-код.

Кому понадобится и как скачать

В первую очередь, стоит объяснить, что документ должен автоматически отображаться в приложении "Дія", если у вас подтянуты цифровой паспорт или водительское удостоверение. В таком случае "єДокумент" также "подтянется" вместе с фотографией одно из вышеупомянутых электронных документов.

В целом документ используется для подтверждения личности, поскольку не все люди, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, имеют с собой бумажные документы.

Кому можно предъявить "єДокумент"

Электронный документ можно предъявить правоохранителям или воинам территориальной обороны (ТрО) на блокпостах для подтверждения личности.

"єДокумент" включает в себя:

паспортные данные;

РНОКПП (карту налогоплательщика).

Что делать, если не подтягивает фото

Как и упоминалось выше, "єДокумент" должен "подтянуть" фотографию из вашего цифрового паспорта или водительского удостоверения. Впрочем, если этого не произошло, это не создаст никаких проблем для вас, поскольку электронный документ имеет такую же юридическую силу, что и документ с фото на период военного положения.

Другие услуги в "Дія"

Приложение "Дія" регулярно обновляется и расширяет свои возможности. В общем, оно помогает избегать скучной работы с бумажными документами и значительно экономит время. Как пример: