Про що свідчить цілодобова атака РФ на Україну: роз'яснення голови ЦПД

За його словами, росіяни намагаються вийти на інтенсивний запуск "Шахедів" по Україні протягом доби. Такої мети ворог добивався ще у 2025 році. Але для того, щоб застосовувати таку стратегію зараз, росіяни накопичували ресурси. Стабільно здійснювати подібні атаки РФ не може.

"Такі дії росіян свідчать лише про те, що вони розглядають мету продовження війни проти тилу, а також хочуть вивести свій внесок на рівень, за якого зможуть перевантажити ППО Європи в разі повітряних атак об'єктів у країнах НАТО", - підкреслив Коваленко.

Він звернув увагу, що руйнування російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом для України.

"Прикро, що у 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях", - додав керівник ЦПД.