"Істерика Путіна": експерт назвав дві причини масованої атаки дронів на Україну

Російські ударні дрони від самого ранку безперервно атакують Україну. Надвечір ворожі безпілотники долетіли навіть до західних областей.

У чому причина такої активності РФ та чи може це бути підготовкою до масштабного обстрілу, РБК-Україна розпитало військовослужбовця Сил ТрО та військового експерта Олександра Мусієнка.

Головне: Не передвісник ракетного удару: Цілодобова атака дронами - акція залякування, а не підготовка до масштабного ракетного обстрілу.

Цілодобова атака дронами - акція залякування, а не підготовка до масштабного ракетного обстрілу. Помста за нафту: Одна з головних причин атаки - успішні удари України по порту "Приморськ", які перешкоджають експорту нафти.

Одна з головних причин атаки - успішні удари України по порту "Приморськ", які перешкоджають експорту нафти. Компенсація провалу на фронті: Повітряним терором Росія намагається компенсувати фактичний зрив свого весняного наступу.

Повітряним терором Росія намагається компенсувати фактичний зрив свого весняного наступу. Перші результати "купола" ППО: Українським силам вдалося уникнути масштабних руйнувань.

Чому Росія посилила повітряний терор

За словами Мусієнка, цілоденна атака безпілотників не означає підготовку до масованого ракетного удару, а має дві чіткі причини.

Насамперед російські війська не здатні досягти поставлених цілей на фронті. Попри збільшення кількості штурмів на різних напрямках, агресор фактично провалює свій весняний наступ.

Другою причиною експерт називає "істерику Путіна" через успішні українські удари по російському експорту нафти. Йдеться про атаки вглиб російської території, зокрема по порту "Приморськ".

"Дуже успішний удар, який зупинив експорт нафти через цей порт на тривалий час. Їм це дуже дошкуляє. Вони вирішили скористатись можливістю зараз експортувати нафту серйозно, а ми скасовуємо їм це свято", - зазначив Мусієнко.

Саме тому, за словами експерта, ворог намагається залякати українців тим, що нібито здатний цілодобово тероризувати країну дронами.

"Але так постійно не буде, тому що атака масована, велика кількість дронів застосована. І тому, звичайно, що, ну, це така, скажімо, непостійна історія", - сказав він.

Український "купол" ППО

Окремо Мусієнко відзначив високу ефективність української протиповітряної оборони під час відбиття повітряних атак сьогодні. Хоча одиничні влучання зафіксовані, масштабних руйнувань вдалося уникнути

"Але все ж таки наслідки могли бути більш нищівними, і вдалося мінімізувати наслідки. Це вже, в принципі, початок роботи якраз от цього нашого "купола", так званого, який обіцяв міністр оборони. Ну, ми бачимо, що це вже працює і дає результати", - резюмував експерт.