О чем свидетельствует круглосуточная атака РФ на Украину: разъяснение главы ЦПД

Российская атака на Украину, которая продолжалась круглые сутки, сигнализирует о том, что враг хочет продолжать войну против тыла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
По его словам, россияне пытаются выйти на интенсивный запуск "Шахедов" по Украине в течение суток. Такой цели враг добивался еще в 2025 году. Но для того, чтобы применять такую стратегию сейчас, россияне накапливали ресурсы. Стабильно совершать подобные атаки РФ не может.
"Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой вклад на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО", - подчеркнул Коваленко.
Он обратил внимание, что разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом для Украины.
"Досадно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях", - добавил руководитель ЦПД.
Напомним, российские оккупанты со вчерашнего дня, 23 марта, атакуют Украину беспилотниками. Также в ночь на 24 марта враг использовал для удара по Украине ракеты.
По информации Воздушных сил, со вчерашнего вечера оккупанты запустили по Украине почти 1000 ударных беспилотников.
Во время дневной атаки враг ударил по мирным городам в западной части Украины. Во Львове были "прилеты" по жилым домам. При этом в Ивано-Франковске россияне обстреляли центр, повреждены два роддома.
Украинским защитникам с 9 утра 24 июня удалось сбить 541 российский беспилотник.