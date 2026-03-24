О чем свидетельствует круглосуточная атака РФ на Украину: разъяснение главы ЦПД

По его словам, россияне пытаются выйти на интенсивный запуск "Шахедов" по Украине в течение суток. Такой цели враг добивался еще в 2025 году. Но для того, чтобы применять такую стратегию сейчас, россияне накапливали ресурсы. Стабильно совершать подобные атаки РФ не может.

"Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой вклад на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО", - подчеркнул Коваленко.

Он обратил внимание, что разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом для Украины.

"Досадно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях", - добавил руководитель ЦПД.