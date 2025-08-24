Що станеться з тиском, якщо ви будете щодня їсти чорний шоколад?

Ні для кого не секрет, що чорний шоколад має багато корисних властивостей.

Що ж буде з вашим тиском, якщо їсти цей смаколик щодня, розповідає РБК-Україна з посиланням на Prevention.

Що буде з вашим тиском при вживанні чорного шоколаду

Що відбувається з вашим артеріальним тиском, якщо ви щодня їсте чорний шоколад розповіла докторка медичних наук, кардіолог-профілактолог Елізабет Клодас та зареєстрована дієтологиня Мішель Рутенштейн.

"Раціон, багатий клітковиною, омега-3 жирними кислотами та антиоксидантами, підтримує здорову функцію кровоносних судин, зменшує їхню жорсткість і допомагає знизити запалення. Усе це сприяє нормалізації артеріального тиску", - пояснює лікарка Клодас.

Натомість, за її словами, оброблені продукти з високим вмістом натрію, доданого цукру та шкідливих жирів мають протилежний ефект.

Хоча чорний шоколад містить корисні для серця антиоксиданти, деякі його види також мають доданий цукор і жир. Крім того, є певні ризики, які слід враховувати, наприклад, потенційний вплив важких металів.

Чи може чорний шоколад знизити артеріальний тиск?

За словами докторки Клодас, можливо, певною мірою, якщо вживати його помірно.

"Чорний шоколад може мати невеликий, але значущий вплив на артеріальний тиск, в основному завдяки природним рослинним сполукам, що називаються флавоноїдами", - сказала вона.

Флавоноїди - це антиоксиданти, які сприяють виробленню оксиду азоту в кровоносних судинах, що призводить до їхнього розширення. Це допомагає знизити артеріальний тиск і поліпшити кровотік до мозку та серця, пояснює експертка.

Дослідження показали, що раціон, багатий флавоноїдами, може призвести до помірного зниження як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. Одне невелике дослідження 2020 року виявило, що 85% чорний шоколад, на відміну від молочного, знижує гострі стрибки тиску у жінок під час стресових ситуацій. (Проте те саме дослідження показало, що чорний шоколад насправді підвищував систолічний тиск у жінок, коли вони їли його в стані спокою.)

А більш масштабне, нещодавнє дослідження виявило причинно-наслідковий зв'язок між споживанням чорного шоколаду та зниженням ризику гіпертонії.

Ризики та побічні ефекти чорного шоколаду

Як це часто буває, занадто багато хорошого може виявитися контрпродуктивним, пояснює докторка Клодас.

"Навіть високоякісний чорний шоколад містить калорії, жир і трохи цукру, тому його легко переїсти", - пояснює вона.

Крім того, "деякі люди чутливі до кофеїну або теоброміну - природних сполук какао, які можуть викликати прискорене серцебиття або порушення сну", - каже вона, додаючи, що шоколад також може погіршити симптоми у людей з гастроезофагеальним рефлюксом.

"Деякі продукти з чорного шоколаду можуть містити важкі метали, як-от свинець і кадмій, тому важливо вибирати перевірені бренди, які проводять тестування у незалежних лабораторіях", - каже дієтологиня Мішель Рутенштейн.

І це ще одна причина, чому помірність є ключовою, оскільки деякі рівні цих металів можуть бути неминучими.

Як використовувати чорний шоколад для зниження тиску?

За згодою вашого лікаря, лікарка Клодас і дієтологиня Рутенштейн радять, щоб максимізувати потенційну користь чорного шоколаду для серця, обирайте плитку з концентрацією какао не менше 70%.

Чим вищий вміст какао, тим більше флавоноїдів і менше цукру.

"Намагайтеся вживати невелику порцію приблизно 28 грамів на день, і зробіть це частиною загального збалансованого раціону". Заявлена користь походить від регулярного надходження флавоноїдів з часом, тому послідовність має значення, додає Клодас.

Як підтримувати здоровий тиск: 6 простих порад

Харчуйтеся правильно

Вживайте продукти, багаті на калій, магній і кальцій (банани, горіхи, зелень). Обмежте насичені жири та натрій: денна норма не має перевищувати 2300 мг, а для людей з гіпертонією - 1500 мг. Віддавайте перевагу цільним продуктам, а не обробленим.

Дбайте про здоров'я кишківника

Їжте більше клітковини та ферментованих продуктів, щоб підтримувати корисні бактерії, які допомагають знижувати тиск.

Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність допомагає знизити пульс і тиск, а також зменшує рівень стресу.

Уникайте стимуляторів

Обмежте алкоголь і кофеїн. Якщо ви курите, відмовтеся від цієї звички.

Добре висипайтеся

Недостатній сон може спричинити підвищення тиску. Якщо ви хропете, зверніться до лікаря, щоб перевіритися на апное уві сні.

Вживайте чорний шоколад

Якщо це схвалив ваш лікар, додайте в раціон невеликі порції чорного шоколаду (з вмістом какао від 70%). Флавоноїди в ньому допомагають знизити тиск, якщо вживати його регулярно і помірно.