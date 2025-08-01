Що буде з тілом, якщо кожен день з'їдати цілу шоколадку?

Шоколад - улюблені ласощі мільйонів. Маленький шматочок темного шоколаду може підняти настрій і навіть принести користь здоров'ю.

Але що станеться, якщо перетворити цю насолоду на щоденну звичку і з'їдати цілу плитку? Про це розповідає РБК-Україна.

Не весь шоколад однаковий

Ключову роль грає тип шоколаду. Якщо мова йде про чорний шоколад із вмістом какао понад 70%, то в невеликих кількостях (20-30 грамів) він справді корисний. Флавоноїди в його складі діють як антиоксиданти, покращують кровообіг і роботу мозку.

Однак ціла 100-грамова плитка — це зовсім інша історія, не кажучи вже про молочний або білий шоколад, де на першому місці цукор і жири, а не какао.

Основні ризики щоденного вживання цілої плитки шоколаду

Стрімкий набір ваги

Стандартна плитка шоколаду (100 г) містить від 500 до 600 ккал. Це майже третина денної норми для середньостатистичної дорослої людини. Такий щоденний "бонус" неминуче призведе до появи зайвих кілограмів.

Підвищений ризик діабету 2-го типу

Величезна кількість цукру, особливо в молочному шоколаді, викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові. З часом це виснажує підшлункову залозу та може призвести до розвитку інсулінорезистентності - прямого шляху до діабету.

Проблеми з серцем і судинами

Парадоксально, але факт: попри користь флавоноїдів, надлишок цукру та насичених жирів з цілої плитки нівелює всі плюси. Таке навантаження підвищує рівень "поганого" холестерину, що збільшує ризик атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань.

Погіршення стану шкіри та зубів

Цукор - ідеальне середовище для розмноження бактерій, що викликають карієс. Крім того, у багатьох людей надлишок солодкого та жирного провокує запальні процеси на шкірі, наприклад, акне.

Вердикт

Щоденне поїдання цілої плитки шоколаду - це не невинна слабкість, а серйозний удар по організму. Це прямий шлях до набору ваги, проблем з обміном речовин, серцем і шкірою.