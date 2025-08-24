ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что произойдет с давлением, если вы будете ежедневно есть черный шоколад?

Воскресенье 24 августа 2025 15:26
UA EN RU
Что произойдет с давлением, если вы будете ежедневно есть черный шоколад? Фото: Можно ли есть черный шоколад каждый день (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Ни для кого не секрет, что черный шоколад имеет много полезных свойств.

Что же будет с вашим давлением, если есть это лакомство ежедневно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Prevention.

Что будет с вашим давлением при употреблении черного шоколада

Что происходит с вашим артериальным давлением, если вы ежедневно едите черный шоколад рассказала доктор медицинских наук, кардиолог-профилактолог Элизабет Клодас и зарегистрированный диетолог Мишель Рутенштейн.

"Рацион, богатый клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, поддерживает здоровую функцию кровеносных сосудов, уменьшает их жесткость и помогает снизить воспаление. Все это способствует нормализации артериального давления", - объясняет врач Клодас.

Зато, по ее словам, обработанные продукты с высоким содержанием натрия, добавленного сахара и вредных жиров имеют противоположный эффект.

Хотя черный шоколад содержит полезные для сердца антиоксиданты, некоторые его виды также имеют добавленный сахар и жир. Кроме того, есть определенные риски, которые следует учитывать, например, потенциальное воздействие тяжелых металлов.

Может ли черный шоколад снизить артериальное давление?

По словам доктора Клодас, возможно, в определенной степени, если употреблять его умеренно.

"Черный шоколад может иметь небольшое, но значимое влияние на артериальное давление, в основном благодаря природным растительным соединениям, называемым флавоноидами", - сказала она.

Флавоноиды - это антиоксиданты, которые способствуют выработке оксида азота в кровеносных сосудах, что приводит к их расширению. Это помогает снизить артериальное давление и улучшить кровоток к мозгу и сердцу, объясняет эксперт.

Исследования показали, что рацион, богатый флавоноидами, может привести к умеренному снижению как систолического, так и диастолического артериального давления. Одно небольшое исследование 2020 года показало, что 85% черный шоколад, в отличие от молочного, снижает острые скачки давления у женщин во время стрессовых ситуаций. (Однако то же исследование показало, что черный шоколад на самом деле повышал систолическое давление у женщин, когда они ели его в состоянии покоя.)

А более масштабное, недавнее исследование выявило причинно-следственную связь между потреблением черного шоколада и снижением риска гипертонии.

Риски и побочные эффекты черного шоколада

Как это часто бывает, слишком много хорошего может оказаться контрпродуктивным, объясняет доктор Клодас.

"Даже высококачественный черный шоколад содержит калории, жир и немного сахара, поэтому его легко переесть", - объясняет она.

Кроме того, "некоторые люди чувствительны к кофеину или теобромину - природным соединениям какао, которые могут вызвать учащенное сердцебиение или нарушение сна", - говорит она, добавляя, что шоколад также может ухудшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом.

"Некоторые продукты из черного шоколада могут содержать тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, поэтому важно выбирать проверенные бренды, которые проводят тестирование в независимых лабораториях", - говорит диетолог Мишель Рутенштейн.

И это еще одна причина, почему умеренность является ключевой, поскольку некоторые уровни этих металлов могут быть неизбежными.

Как использовать черный шоколад для снижения давления?

С согласия вашего врача, доктор Клодас и диетолог Рутенштейн советуют, чтобы максимизировать потенциальную пользу черного шоколада для сердца, выбирайте плитку с концентрацией какао не менее 70%.

Чем выше содержание какао, тем больше флавоноидов и меньше сахара.

"Старайтесь употреблять небольшую порцию примерно 28 граммов в день, и сделайте это частью общего сбалансированного рациона". Заявленная польза происходит от регулярного поступления флавоноидов со временем, поэтому последовательность имеет значение, добавляет Клодас.

Как поддерживать здоровое давление: 6 простых советов

Питайтесь правильно

Употребляйте продукты, богатые калием, магнием и кальцием (бананы, орехи, зелень). Ограничьте насыщенные жиры и натрий: дневная норма не должна превышать 2300 мг, а для людей с гипертонией - 1500 мг. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, а не обработанным.

Заботьтесь о здоровье кишечника

Ешьте больше клетчатки и ферментированных продуктов, чтобы поддерживать полезные бактерии, которые помогают снижать давление.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность помогает снизить пульс и давление, а также уменьшает уровень стресса.

Избегайте стимуляторов

Ограничьте алкоголь и кофеин. Если вы курите, откажитесь от этой привычки.

Хорошо высыпайтесь

Недостаточный сон может вызвать повышение давления. Если вы храпите, обратитесь к врачу, чтобы провериться на апноэ во сне.

Употребляйте черный шоколад

Если это одобрил ваш врач, добавьте в рацион небольшие порции черного шоколада (с содержанием какао от 70%). Флавоноиды в нем помогают снизить давление, если употреблять его регулярно и умеренно.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье Шоколадки
Новости
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"