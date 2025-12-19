Мирний план і "компроміси". Що сказав Путін про війну в Україні та переговори

Фантазії про фронт

Почав диктатор із війни в Україні, заявивши, що росармія нібито "взяла" Сіверськ, Покровськ, Вовчанськ і Куп'янськ, "контролює" 50% Красного Лиману, Костянтинівки, Гуляйполя, Мирнограда.

Нещодавній візит Зеленського до Куп'янська, який доводить брехню РФ про захоплення міста, російські пропагандисти назвали "фейком" і "постановкою". Підхопив це і диктатор.

"Стела (Куп'янська, - ред.) то зараз зовсім по іншому виглядає. Стелла знаходиться від самого міста десь за кілометр, чого стояти на порозі - заходь у будинок, якщо Куп'янськ під їхнім контролем", - цинічно заявив диктор.

Путін також укотре заявив про "першопричини конфлікту" і бажання завершити війну "мирними засобами". Він навіть зазначив, що "бачить і відчуває готовність вести якийсь діалог" з боку України.

Про росактиви в ЄС

Російські пропагандисти згадали про заморожені російські активи в ЄС і назвали "крадіжкою" ідею з їхньою передачею Україні. Диктатор же заявив, що це не "крадіжка, а грабіж". Згадав Путін і про ідею ЄС видати репараційний кредит Україні, щоправда, вимовити це правильно йому не вдалося.

"Одна з ідей - видати репатраційний (репараційний, - ред.) кредит під заставу наших активів. Це наслідки для бюджету кожної країни, це збільшує бюджетний борг кожної країни. І найголовніше - щоб вони не вкрали, колись доведеться віддавати. Ми захищатимемо свої інтереси, насамперед у судах. Ми намагатимемося знайти таку юрисдикцію, яка буде незалежною від політичних рішень", - видав диктатор.

Про Трампа та мирний план США

Американський журналіст запитав у Путіна, чи буде він нести відповідальність за смерть українців і росіян, якщо він відкине мирний план. На що диктатор цинічно заявив, що Росія "не вважає себе відповідальною за загибель людей, тому що не ми розпочинали цю війну".

Він також заявив, що президент США Дональд Трамп "робить серйозні зусилля щодо завершення конфлікту". За його словами, на зустрічі з Трампом в Анкориджі Росія "практично погодилася із пропозиціями Трампа".

"Говорити про те, що ми щось відкидаємо некоректно і не має під собою жодних підстав. На попередніх зустрічах у Москві нам були зроблені пропозиції і до нас звернулися з проханням піти на певні компроміси. Приїхавши в Анкорідж, я сказав, що для нас це будуть непрості рішення, але ми з пропонованими нам компромісами згодні. Питання цілком і повністю на боці наших західних опонентів. Ми готові до переговорів і до завершення конфлікту мирними засобами", - заявив диктатор.

Майбутнє Росії

На запитання журналіста ВВС про те, чи будуть "нові СВО", диктатор заявив, що ні, але, як завжди, окреслив умови. Він також вкотре згадав, як його "обдурили" з нерозширенням НАТО, а на Заході нібито "створюють образ ворога" з Росії.

"Не буде жодних операцій, якщо ви будете ставитися до нас з повагою, дотримуватися наших інтересів, як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших. Якщо ви не будете нас надувати, як надули з розширенням НАТО на Схід. Сказали, що не буде руху на Схід ні на дюйм і кинули, знехтували нашими інтересами у сфері безпеки", - заявив він.

Згадав він і розмови про плани РФ продовжити війну у Європі.

"Західні політичні діячі створили сьогоднішню ситуацію своїми руками і продовжують нагнітати обстановку. Постійно говорять про те, що готуються до війни з Росією. Ну, що ми збираємося нападати на Європу? Ну що це за нісенітниця", - сказав він з усмішкою на обличчі.

Путін знову заявив, що готовий припинити війну негайно "при забезпеченні умов безпеки Росії на середньострокову і тривалу перспективу".

Про війну з НАТО

Путін згадав нову Стратегію нацбезпеки США та заяву генсека НАТО Марка Рютте про наміри РФ воювати з НАТО. Диктатор заявив, що особисто знайомий з Рютте і вважає його розумним та системним.

"Ну що він (Рютте, - ред.) несе про війну з Росією? Ну читати ти вмієш? Почитай нову Стратегію нацбезпеки США, що там написано. США - ключовий гравець НАТО, творець НАТО. Росія не вказується як ворога, як мета. А генсек готується до війни з нами. Це що таке?", - заявив він.