"Ми не відповідальні за загибель людей". Путін заперечує, що розпочав війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "прямої лінії" Путіна.

"Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей, тому що не ми розпочинали цю війну. Ця війна була розпочата після держперевороту в Україні у 2014 році", - заявив глава Кремля.

Таким чином він відповів на запитання NBC News. Журналіст нагадав, що Трамп просуває мирний план, а Україна, за його словами, готова до серйозних компромісів, однак Росія продовжує говорити про війну.

У цьому контексті журналіст прямо запитав Путіна, чи вважатиме він себе відповідальним за загибель українців і росіян у 2026 році, якщо РФ відкине мирну ініціативу президента США.

За напрацьованою версією Путіна, яка вже стала усталеним наративом Кремля, "конфлікт був спровокований" так званим "українським режимом" після "державного перевороту 2014 року" (так він називає Революцію гідності) та початку бойових дій на Донбасі.

Путін стверджує, що Росія "довго утримувалася" від визнання самопроголошених "республік" на Донбасі та "намагалася вирішити конфлікт мирним шляхом". Проте, за його словами, домовленості, укладені під час "мінських переговорів", нібито були порушені Києвом і підтримуючими його країнами Заходу.

У своїй заяві Путін також похвалив мирні пропозиції президента США Дональда Трампа, стверджуючи, що РФ нібито "готова вести переговори та завершити конфлікт мирним шляхом".

Диктатор стверджує, що під час зустрічі з Трампом на Алясці (в місті Анкоридж) 15 серпня 2025 року Росія "практично погодилися з пропозиціями президента США".

"Тому говорити про те, що ми щось відкидаємо неправильно і не має під собою жодних підстав. На попередніх зустрічах у Москві нам було зроблено пропозиції і до нас звернулися з проханням піти на певні компроміси. Приїхавши в Анкоридж я сказав, що для нас це будуть непрості рішення, але ми з пропонованими нам компромісами згодні", - сказав Путін.

Глава Кремля вкотре заявив, що Москва нібито "готова до переговорів і до завершення конфлікту мирними засобами".

Водночас він наголосив, що "м’яч на стороні Заходу", звинувачуючи саме Захід і українську влад в так званому блокуванні та реалізації мирного процесу.