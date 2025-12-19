Мирный план и "компромиссы". Что сказал Путин о войне в Украине и переговорах

Фантазии про фронт

Начал диктатор с войны в Украине, заявив, что росармия якобы "взяла" Северск, Покровск, Волчанск и Купянск, "контролирует" 50% Красного Лимана, Константиновки, Гуляйполя, Мирнограда.

Недавний визит Зеленского в Купянск, доказывающий ложь РФ о захвате города, российские пропагандисты назвали "фейком" и "постановкой" Подхватил это и диктатор.

"Стелла (Купянска, - ред.) то сейчас совсем по другому выглядит. Стелла находится от самого города где-то в километре, чего стоять на пороге - заходи в дом, если Купянск под их контролем", - цинично заявил диктор.

Путин также в очередной раз заявил о "первопричинах конфликта" и желании завершить войну "мирными средствами". Он даже отметил, что "видит и чувствует готовность вести какой-то диалог" со стороны Украины.

Про росактивы в ЕС

Российские пропагандисты вспомнили о замороженных российских активах в ЕС и назвали "кражей" идею с их передачей Украине. Диктатор же заявил, что это не "кража, а грабеж". Упомянул Путин и об идее ЕС выдать репарационный кредит Украине, правда выговорить это правильно у него не получилось.

"Одна из идей - выдать репатрационный (репарационный, - ред.) кредит под залог наших активов. Это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг каждой страны. И самое главное - что бы они не украли, когда-то придется отдавать. Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - выдал диктатор.

Про Трампа и мирный план США

Американский журналист спросил у Путина будет ли он нести ответственность за смерти украинцев и россиян, если он отвергнет мирный план. На что диктатор цинично заявил, что Россия "не считает себя ответственной за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну".

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп "предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта". По его словам, на встрече с Трампом в Анкоридже Россия "практически согласилась с предложениями Трампа".

"Говорить о том, что мы что-то отвергаем некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны. Вопрос целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными средствами", - заявил диктатор.

Будущее России

На вопрос журналиста ВВС о том, будут ли "новые СВО", диктатор заявил, что нет, но, как обычно, очертил условия. Он также в очередной раз вспомнил, как его "обманули" с нерасширением НАТО, а на Западе якобы "создают образ врага" из России.

"Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересы, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток. Сказали, что не будет движения на Восток ни на дюйм и кинули, пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности", - заявил он.

Вспомнил он и разговорах о планах РФ продолжить войну в Европе.

"Западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что готовятся к войне с Россией. Ну что мы собираемся нападать на Европу? Ну что это за чушь", - сказал он с улыбкой на лице.

Путин снова заявил, что готов прекратить войну немедленно "при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу".

Про войну с НАТО

Путин вспомнил новую Стратегию нацбезопасности США и заявление генсека НАТО Марка Рютте о намерении РФ воевать с НАТО. Диктатор заявил, что лично знаком с Рютте и считает его умным и системным.

"Ну че он (Рютте, - ред.) несет про войну с Россией? Ну читать ты умеешь? Почитай новую Стратегию нацбезопасности США, что там написано. США - ключевой игрок НАТО, создатель НАТО. Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генсек готовится к войне с нами. Это что такое?", - заявил он.