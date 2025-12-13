Что делать в случае конфликта или опасности в поезде: алгоритм действий от "Укрзализныци"

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал проводник Сергей Рипа, описав пошаговые действия в случае инцидентов в вагоне.

"Главное правило для пассажиров в случае опасности - слушать и выполнять инструкции проводников, которые обучены действовать в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул Рипа.

В случае ненадлежащей реакции персонала пассажир может обратиться в контакт-центр по номеру: 0800 503 111.

Пассажирам в случае угрозы домогательств, насилия или других противоправных действий важно немедленно сообщить проводнику. В таких случаях действует специальный алгоритм:

По словам проводника, конфликты случаются редко, но если ситуация выходит из-под контроля, проводник сразу обращается к начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в 2026 году установить Wi-Fi в спальных вагонах - это станет одним из ключевых обновлений сервиса для пассажиров. В ведомстве также сообщили о продолжении модернизации подвижного состава, развитии международных маршрутов и реализации евроинтеграционных проектов.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" может повысить динамические цены на билеты в вагонах СВ и 1-м классе "Интерсити", чтобы частично компенсировать убытки пассажирских перевозок. УЗ фиксирует многомиллиардные убытки и предлагает комплекс мер, среди которых оптимизация, бюджетная поддержка и постепенное повышение тарифов.