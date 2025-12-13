ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Что делать в случае конфликта или опасности в поезде: алгоритм действий от "Укрзализныци"

Суббота 13 декабря 2025 15:00
UA EN RU
Что делать в случае конфликта или опасности в поезде: алгоритм действий от "Укрзализныци" Фото: Пассажиры в вагоне поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В "Укрзализныце" действует четкий алгоритм реагирования на конфликтные ситуации и случаи угрозы безопасности пассажиров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал проводник Сергей Рипа, описав пошаговые действия в случае инцидентов в вагоне.

Как действовать в случае конфликта

По словам проводника, конфликты случаются редко, но если ситуация выходит из-под контроля, проводник сразу обращается к начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения.

Пассажирам в случае угрозы домогательств, насилия или других противоправных действий важно немедленно сообщить проводнику. В таких случаях действует специальный алгоритм:

  • пассажир должен сразу сигнализировать проводнику, который имеет связь с начальником поезда и охраной;
  • в новых вагонах доступна "тревожная кнопка" над дверью купе;
  • можно обратиться через мобильное приложение "Укрзализныци" или электронную почту;
  • если это безопасно, рекомендуется зафиксировать инцидент на видео или диктофон;
  • проводник рассадит участников конфликта по разным купе;
  • начальник поезда предлагает вызвать полицию на ближайшую станцию;
  • полиция составляет протокол и может задержать нарушителя.

В случае ненадлежащей реакции персонала пассажир может обратиться в контакт-центр по номеру: 0800 503 111.

Как действовать во время угрозы из-за боевых действий

Проводник отмечает, что в условиях войны пассажирам нужно четко выполнять инструкции железнодорожников.

В случае опасности:

  • проводники руководствуются инструктажами и указаниями начальника поезда;
  • если тревога раздается во время стоянки на вокзале, пассажиров информируют о возможных изменениях маршрута или перевозки;
  • сообщения поступают в мобильное приложение, а также публикуются на официальных ресурсах "Укрзализныци".

"Главное правило для пассажиров в случае опасности - слушать и выполнять инструкции проводников, которые обучены действовать в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул Рипа.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в 2026 году установить Wi-Fi в спальных вагонах - это станет одним из ключевых обновлений сервиса для пассажиров. В ведомстве также сообщили о продолжении модернизации подвижного состава, развитии международных маршрутов и реализации евроинтеграционных проектов.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" может повысить динамические цены на билеты в вагонах СВ и 1-м классе "Интерсити", чтобы частично компенсировать убытки пассажирских перевозок. УЗ фиксирует многомиллиардные убытки и предлагает комплекс мер, среди которых оптимизация, бюджетная поддержка и постепенное повышение тарифов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе