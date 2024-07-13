Що робити, якщо знайомий чи родич потрапив в полон: алгоритм дій від Мінреінтеграції
Російські окупанти неодноразово брали в полон не лише військових України, а й цивільних громадян. Для українців створили алгоритм дій, на випадок, якщо знайома чи рідна людина потрапила в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції зазначило, що інформацію щодо потрапляння людини в полон до ворога необхідно повідомляти виключно до уповноважених державних органів.
За словами міністерства, потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини в полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж.
Всі отримані дані слід повідомити до:
Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію:
- за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65);
- через чат-боти у Telegram чи Viber;
- написавши на електронну пошту: info@nib.gov.ua
- у месенджер на Facebook-сторінці;
- заповнити онлайн-форму на сайті бюро.
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Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультації за номером: 0 800 300 529, для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 390-43-90.
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Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.
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Можна звернутися за номером центру: (067) 650-83-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).
Також необхідно подати відповідну заяву до відділення Національної поліції.
Правоохоронні органи наголосили, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.
Обмін полоненими
Нагадаємо, що за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, нині у російській неволі знаходяться близько 14 тисяч цивільних українців.
До того ж понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.
Днями уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених.
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