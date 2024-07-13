Що робити, якщо знайомий чи родич потрапив в полон: алгоритм дій від Мінреінтеграції

Російські окупанти неодноразово брали в полон не лише військових України, а й цивільних громадян. Для українців створили алгоритм дій, на випадок, якщо знайома чи рідна людина потрапила в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Правоохоронні органи наголосили, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

Також необхідно подати відповідну заяву до відділення Національної поліції.

Можна звернутися за номером центру: (067) 650-83-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультації за номером: 0 800 300 529, для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 390-43-90.

За словами міністерства, потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини в полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж.

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції зазначило, що інформацію щодо потрапляння людини в полон до ворога необхідно повідомляти виключно до уповноважених державних органів .

Обмін полоненими

Нагадаємо, що за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, нині у російській неволі знаходяться близько 14 тисяч цивільних українців.

До того ж понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Днями уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених.

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