Что делать, если знакомый или родственник попал в плен: алгоритм действий от Минреинтеграции

Российские оккупанты неоднократно брали в плен не только военных Украины, но и гражданских граждан. Для украинцев создали алгоритм действий, на случай, если знакомый или родной человек попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правоохранительные органы подчеркнули, что не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободе лиц и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины, функционирующего при СБУ. Телефоны горячей линии: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21.

Координационного штаба по обращению с военнопленными. Консультации по номеру: 0 800 300 529, для звонков из-за границы: +38(044) 390-43-90.

По словам министерства, нужно собрать как можно больше информации об обстоятельствах попадания человека в плен. В том числе от ее собратьев, свидетелей, родных или социальных сетей.

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции отметило, что информацию о попадании человека в плен к врагу необходимо сообщать исключительно уполномоченным государственным органам .

Обмен пленными

Напомним, что по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в настоящее время в российской неволе находятся около 14 тысяч гражданских украинцев.

К тому же более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

На днях уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал большой обмен женщин-военнопленных.

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