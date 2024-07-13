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Что делать, если знакомый или родственник попал в плен: алгоритм действий от Минреинтеграции

Украина, Суббота 13 июля 2024 22:02
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Что делать, если знакомый или родственник попал в плен: алгоритм действий от Минреинтеграции Фото: что делать, если человек попал в плен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты неоднократно брали в плен не только военных Украины, но и гражданских граждан. Для украинцев создали алгоритм действий, на случай, если знакомый или родной человек попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции отметило, что информацию о попадании человека в плен к врагу необходимо сообщать исключительно уполномоченным государственным органам.

По словам министерства, нужно собрать как можно больше информации об обстоятельствах попадания человека в плен. В том числе от ее собратьев, свидетелей, родных или социальных сетей.

Все полученные данные следует сообщить:

Национального информационного бюро на круглосуточную горячую линию:

  • по номеру 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65);
  • через чат-боты в Telegram или Viber;
  • написав на электронную почту: info@nib.gov.ua
  • у мессенджер на Facebook-странице;
  • заполнить онлайн форму на сайте бюро.

  • Координационного штаба по обращению с военнопленными. Консультации по номеру: 0 800 300 529, для звонков из-за границы: +38(044) 390-43-90.

  • Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины, функционирующего при СБУ. Телефоны горячей линии: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21.

  • Вы можете обратиться за номером центра: (067) 650-83-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Также необходимо подать заявление в отделение Национальной полиции.

Правоохранительные органы подчеркнули, что не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободе лиц и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

Обмен пленными

Напомним, что по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в настоящее время в российской неволе находятся около 14 тысяч гражданских украинцев.

К тому же более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

На днях уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал большой обмен женщин-военнопленных.

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