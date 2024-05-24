Росія утримує в полоні понад 400 українок, багато з них - цивільні

Зараз у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Росіяни станом на зараз тримають в полоні 403 українських жінок. Серед полонених є такі, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

"Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосили в Штабі.

Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у РФ та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

"Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни", - пояснили військові.

В Штабі наголосили, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.

Натомість офіційні представники Росії удають, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати.