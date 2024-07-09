Лубінець озвучив кількість цивільних, яких Росія утримує в полоні
Російська Федерація примусово утримує близько 14 тисяч цивільних українців. Однак їх повернути додому складніше, ніж дітей або військових.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений з прав людини Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати".
За його словами, цивільні - найскладніша категорія для повернення з Росії.
Це пов'язано з тим, що до цивільних не можна застосовувати процедуру обміну: адже цивільні - це незаконно позбавлені особистої свободи, й якщо трапилося так, що цивільну особу затримали - вона має бути негайно звільнена.
А також з тим, що росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців й виносять їм судові вироки.
Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.
"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", - сказав Лубінець.
Обмін полоненими з Росією
Нещодавно Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією. Тоді вдалося повернути 90 захисників.
Пізніше Лубінець розповів, що під час першого саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, країни-учасники розробили новий механізм повернення українців з Росії.
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