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Лубінець озвучив кількість цивільних, яких Росія утримує в полоні

Вівторок 09 липня 2024 21:30
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Лубінець озвучив кількість цивільних, яких Росія утримує в полоні Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ( facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація примусово утримує близько 14 тисяч цивільних українців. Однак їх повернути додому складніше, ніж дітей або військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений з прав людини Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати".

За його словами, цивільні - найскладніша категорія для повернення з Росії.

Це пов'язано з тим, що до цивільних не можна застосовувати процедуру обміну: адже цивільні - це незаконно позбавлені особистої свободи, й якщо трапилося так, що цивільну особу затримали - вона має бути негайно звільнена.

А також з тим, що росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців й виносять їм судові вироки.

Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", - сказав Лубінець.

Обмін полоненими з Росією

Нещодавно Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією. Тоді вдалося повернути 90 захисників.

Пізніше Лубінець розповів, що під час першого саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, країни-учасники розробили новий механізм повернення українців з Росії.

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