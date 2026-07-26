Що робити, якщо забули речі в потязі: інструкція від "Укрзалізниці"
Пасажири, які забули свої речі у поїзді, можуть повернути їх через спеціальний онлайн-сервіс або контакт-центр. Для цього потрібно подати відповідну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як подати заявку на пошук
В компанії зауважили, якщо ви виявили втрату після поїздки, оформити звернення можна двома шляхами:
- онлайн - заповнивши електронну форму на офіційному сайті "Укрзалізниці"
- за телефоном - звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 503 111
Під час оформлення заявки необхідно обов'язково вказати дату втрати та детально описати забуті речі.
Порядок повернення та оплата
Після отримання звернення працівники залізниці проводять пошук. У разі виявлення речей на них складають детальний акт з описом та передають до бюро знахідок.
Далі із заявником зв'язуються представники компанії, щоб повідомити результат та узгодити час і місце, де можна забрати знайдені предмети.
Зверніть увагу, що за зняття та зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вона нараховується за кожну неповну добу зберігання.
Що ще відомо про поїздки "Укрзалізницею"
Нагадаємо, в розпал літнього сезону залізничники фіксують зростання кількості звернень щодо забутого багажу.
До того ж серед забутих предметів трапляються й вельми екзотичні - раніше залізничники розповідали, як пасажири залишали у вагонах пальто для бульдога та віск для вусів.
Крім того, цього літа продовжує діяти ініціатива "3000 км Україною", яка дає можливість пасажирам дізнатися, на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно в межах визначеного ліміту.
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