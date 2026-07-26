Що робити, якщо забули речі в потязі: інструкція від "Укрзалізниці"

Пасажири, які забули свої речі у поїзді, можуть повернути їх через спеціальний онлайн-сервіс або контакт-центр. Для цього потрібно подати відповідну заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Як подати заявку на пошук

В компанії зауважили, якщо ви виявили втрату після поїздки, оформити звернення можна двома шляхами:

онлайн - заповнивши електронну форму на офіційному сайті "Укрзалізниці"

- заповнивши електронну форму на офіційному сайті "Укрзалізниці" за телефоном - звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 503 111

Під час оформлення заявки необхідно обов'язково вказати дату втрати та детально описати забуті речі.

Порядок повернення та оплата

Після отримання звернення працівники залізниці проводять пошук. У разі виявлення речей на них складають детальний акт з описом та передають до бюро знахідок.

Далі із заявником зв'язуються представники компанії, щоб повідомити результат та узгодити час і місце, де можна забрати знайдені предмети.

Зверніть увагу, що за зняття та зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вона нараховується за кожну неповну добу зберігання.