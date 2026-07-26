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Главная » Жизнь » Общество

Что делать, если забыли вещи в поезде: инструкция от "Укрзализныци"

08:00 26.07.2026 Вс
2 мин
Пассажирам объяснили, как действовать в такой ситуации
aimg Сергей Козачук
Что делать, если забыли вещи в поезде: инструкция от "Укрзализныци" Фото: "Укрзализныця" объяснила, как вернуть забытые в поезде вещи (Екатерина Гончарова/РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пассажиры, забывшие свои вещи в поезде, могут вернуть их через специальный онлайн-сервис или контакт-центр. Для этого необходимо подать соответствующую заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как подать заявку на поиск

В компании заметили, если вы обнаружили потерю после поездки, оформить обращение можно двумя путями:

  • онлайн - заполнив электронную форму на официальном сайте "Укрзализныци"
  • по телефону - обратившись в контакт-центр по номеру 0 800 503 111

При оформлении заявки необходимо обязательно указать дату потери и подробно описать забытые вещи.

Порядок возврата и оплата

После получения обращения работники железной дороги производят поиск. При обнаружении вещей на них составляют подробный акт с описанием и передают в бюро находок.

Далее с заявителем связываются представители компании, чтобы сообщить результат и согласовать время и место, где можно забрать найденные предметы.

Обратите внимание, что за снятие и хранение вещей на вокзале может взиматься плата. Она начисляется за каждые неполные сутки хранения.

Что еще известно о поездках по "Укрзализныце"

Напомним, в разгар летнего сезона железнодорожники фиксируют рост количества обращений по поводу забытого багажа.

К тому же среди забытых предметов встречаются и весьма экзотические - раньше железнодорожники рассказывали, как пассажиры оставляли в вагонах пальто для бульдога и воск для усов.

Кроме того, этим летом продолжает действовать инициатива "3000 км по Украине", которая дает возможность пассажирам узнать, на каких поездах летом можно ездить бесплатно в пределах определенного лимита.

Также из-за температурных пиков перевозчик давал разъяснения по работе систем охлаждения в вагонах и рассказал, как спасаться от жары в поезде, если кондиционер работает не на полную мощность.

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