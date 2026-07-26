Что делать, если забыли вещи в поезде: инструкция от "Укрзализныци"

Пассажиры, забывшие свои вещи в поезде, могут вернуть их через специальный онлайн-сервис или контакт-центр. Для этого необходимо подать соответствующую заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Как подать заявку на поиск

В компании заметили, если вы обнаружили потерю после поездки, оформить обращение можно двумя путями:

онлайн - заполнив электронную форму на официальном сайте "Укрзализныци"

- заполнив электронную форму на официальном сайте "Укрзализныци" по телефону - обратившись в контакт-центр по номеру 0 800 503 111

При оформлении заявки необходимо обязательно указать дату потери и подробно описать забытые вещи.

Порядок возврата и оплата

После получения обращения работники железной дороги производят поиск. При обнаружении вещей на них составляют подробный акт с описанием и передают в бюро находок.

Далее с заявителем связываются представители компании, чтобы сообщить результат и согласовать время и место, где можно забрать найденные предметы.

Обратите внимание, что за снятие и хранение вещей на вокзале может взиматься плата. Она начисляется за каждые неполные сутки хранения.