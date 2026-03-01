Що з радіацією після ударів по Ірану: заява МАГАТЕ

"Агентство уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких загроз ядерній безпеці для населення регіону", - зазначили в МАГАТЕ.

У відомстві додали, що підтримують постійний контакт із країнами регіону та продовжать інформувати про ситуацію.

Запит Ірану на екстрене засідання

Постійне представництво Ірану при міжнародних організаціях у Відні надіслало звернення з вимогою скликати позачергове засідання Ради керуючих агентства.

У заяві зазначено, що відповідний лист було адресовано генеральному директору Рафаелю Гроссі у зв'язку з подіями, що почалися 28 лютого.

Позиція Росії

З ініціативою провести спеціальне засідання Ради керуючих 2 березня, до раніше запланованої сесії, також виступила Росія