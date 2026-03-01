Що з радіацією після ударів по Ірану: заява МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що не фіксує змін радіаційної обстановки після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі X.
"Агентство уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких загроз ядерній безпеці для населення регіону", - зазначили в МАГАТЕ.
У відомстві додали, що підтримують постійний контакт із країнами регіону та продовжать інформувати про ситуацію.
Постійне представництво Ірану при міжнародних організаціях у Відні надіслало звернення з вимогою скликати позачергове засідання Ради керуючих агентства.
У заяві зазначено, що відповідний лист було адресовано генеральному директору Рафаелю Гроссі у зв'язку з подіями, що почалися 28 лютого.
З ініціативою провести спеціальне засідання Ради керуючих 2 березня, до раніше запланованої сесії, також виступила Росія
Нагадуємо, що Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під тимчасовим контролем російських сил, наразі підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання.
Зазначимо, що Україна виступила з ініціативою тимчасово позбавити Росію членства в Раді керівників МАГАТЕ, а також запропонувала внести зміни до статутних документів агентства.