Що з радіацією після ударів по Ірану: заява МАГАТЕ

Фото: МАГАТЕ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що не фіксує змін радіаційної обстановки після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі X.

Читайте також: Через удари РФ МАГАТЕ перевірить безпеку українських атомних станцій, - Bloomberg

"Агентство уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких загроз ядерній безпеці для населення регіону", - зазначили в МАГАТЕ.

У відомстві додали, що підтримують постійний контакт із країнами регіону та продовжать інформувати про ситуацію.

Запит Ірану на екстрене засідання

Постійне представництво Ірану при міжнародних організаціях у Відні надіслало звернення з вимогою скликати позачергове засідання Ради керуючих агентства.

У заяві зазначено, що відповідний лист було адресовано генеральному директору Рафаелю Гроссі у зв'язку з подіями, що почалися 28 лютого.

Позиція Росії

З ініціативою провести спеціальне засідання Ради керуючих 2 березня, до раніше запланованої сесії, також виступила Росія

 

Нагадуємо, що Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під тимчасовим контролем російських сил, наразі підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання.

Зазначимо, що Україна виступила з ініціативою тимчасово позбавити Росію членства в Раді керівників МАГАТЕ, а також запропонувала внести зміни до статутних документів агентства.

