Что с радиацией после ударов по Ирану: заявление МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии заявило, что не фиксирует изменений радиационной обстановки после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
"Агентство внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона", — отметили в МАГАТЭ.
В ведомстве добавили, что поддерживают постоянный контакт со странами региона и продолжат информировать о ситуации.
Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене направило обращение с требованием созвать внеочередное заседание Совета управляющих агентства.
В заявлении указано, что соответствующее письмо было адресовано генеральному директору Рафаэль Гросси в связи с событиями, начавшимися 28 февраля.
С инициативой провести специальное заседание Совета управляющих 2 марта, до ранее запланированной сессии, также выступила Россия
Напоминаем, что Запорожская атомная электростанция, находящаяся под временным контролем российских сил, в настоящее время подключена лишь к одной внешней линии электроснабжения.
Отметим, что Украина выступила с инициативой временно лишить Россию членства в Совете управляющих МАГАТЭ также предложила внести изменения в уставные документы агентства.