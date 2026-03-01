Что с радиацией после ударов по Ирану: заявление МАГАТЭ

"Агентство внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона", — отметили в МАГАТЭ.

В ведомстве добавили, что поддерживают постоянный контакт со странами региона и продолжат информировать о ситуации.

Запрос Ирана на экстренное заседание

Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене направило обращение с требованием созвать внеочередное заседание Совета управляющих агентства.

В заявлении указано, что соответствующее письмо было адресовано генеральному директору Рафаэль Гросси в связи с событиями, начавшимися 28 февраля.

Позиция России

С инициативой провести специальное заседание Совета управляющих 2 марта, до ранее запланированной сессии, также выступила Россия