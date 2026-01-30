Кінець ядерного шантажу: Україна закликала вигнати РФ з Ради керуючих МАГАТЕ

Україна закликала призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Крім того, ініційовано внесення змін до Статуту агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Держава, що навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі агентства", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, Росія "системно і цілеспрямовано" атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських АЕС.

"Це - підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ", - йдеться у його заяві.

Ситуація з Запорізькою АЕС

Міністр також наголосив на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка за роки повномасштабної війни вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

"Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до Статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора", - заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що настав час "запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку".