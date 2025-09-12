Що носити восени-взимку: Андре Тан назвав трендовий верхній одяг, який виглядає дорого

Дизайнер Андре Тан розповів, які куртки будуть в моді цієї осені та який верхній одяг купувати на зиму. Цей сезон більше про зручність, а тому "трендова п'ятірка" від модельєра сподобається всім, хто цінує комфорт.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Тана.

Об'ємні пальта

Дизайнер розповів, що в моді будуть саме варіант оверсайз.

"Це ключовий силует цього сезону. Широкі плечі, м'які лінії, довжина міді - вони створюють відчуття сучасності і елегантності, і затишку", - пояснив Тан.

За словами Андре, такий одяг має стильний і сучасний вигляд. Але головне те, що він дійсно комфортний.

Модне пальто на осінь (фото: Pinterest)

Дублянки

"Короткі і довгі. Цього сезону вони знову на піку популярності. Дублянки - це завжди атмосфера 90-х... Трішки ностальгії, але в сучасному виконанні", - розповів модельєр.

Дублянки теплі й затишні, додав Тан. І з ними, сказав він, будь-який образ стає "дорогим", виглядає ефектно.

Тренчі, але нових відтінків

"Це не лише класичний бежевий, а й шоколадний, глибоко-сірий. Це додає образу елегантності і робить його навіть найпростішою комбінацією, дуже цікавою", - пояснив Андре.

Модний тренч 2025 (фото: Pinterest)

Шкіряні куртки

"Але тепер не просто класика. Трендові, об'ємні, такі дуже байкерські варіанти", - зазначив дизайнер.

Йдеться саме про моделі оверсайз. Вони, пояснив Тан, додають образу характеру і сміливості.

Пуховики з паском

"Вони теплі, затишні і водночас жіночні через те, що у вас є пасок. А вони роблять талію красивою і ви виглядаєте дуже витончено", - розповів Андре.

Він пожартував, що нині пуховик вже не просто одяг, коли "поїв і не видно". Цієї осені та взимку така куртка буде стильним і елегантним довершенням образу.

Трендовий пуховик на зиму (фото: Pinterest)