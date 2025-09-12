ua en ru
Які сукні носять Кароль, Трінчер, онука Ротару: модні та зухвалі образи, які хочеться повторити

П'ятниця 12 вересня 2025 07:13
Які сукні носять Кароль, Трінчер, онука Ротару: модні та зухвалі образи, які хочеться повторити Модні сукні на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зірки нерідко тішать стильними образами, а нині Тіна Кароль, Анна Трінчер та Соня Євдокименко поділилися "луками" в трендових сукнях. Романтичні та сміливі - серед них можна обрати щось для себе.

РБК-Україна показує три трендові приклади та розповідає, як адаптувати ці ідеї під власний стиль.

Ніжність і жіночність від Кароль

Співачка обрала молочну сукню міді з ніжним рожевим принтом і глибоким V-подібним вирізом. Легкі рукави додають романтики, а силует по фігурі робить образ вишуканим. Така сукня ідеальна для денних прогулянок, побачень чи вечірок на терасі.

Поєднуйте її з бежевими босоніжками на невисокому підборі, плетеною сумкою та мінімалістичними прикрасами. У прохолодну погоду можна додати світлий жакет або джинсову куртку.

Які сукні носять Кароль, Трінчер, онука Ротару: модні та зухвалі образи, які хочеться повторитиМодна сукня на осінь (скріншот)

Чорна розкіш Євдокименко

Онука Софії Ротару зробила ставку на total-black: напівпрозора блуза з мереживом і коротка спідниця. Довгі чоботи й мініатюрна сумка завершили образ у стилі "нічного міста". Це відвертий та водночас елегантний "лук", який підійде для вечірки, концерту чи модного івенту.

Якщо хочете повторити образ, але додати "родзинку" - додайте масивні сережки або акцентний браслет. А ще можна замінити чоботи на туфлі на шпильці.

Які сукні носять Кароль, Трінчер, онука Ротару: модні та зухвалі образи, які хочеться повторитиОнука Ротару вразила розкішним образом (скріншот)

Вишукана простота Трінчер

Співачка обрала нюдову максі-сукню з драпіруванням, яка підкреслює талію та створює ефект голлівудської зірки. Лаконічні сонцезахисні окуляри та тонкі браслети роблять образ сучасним і дорогим. Така сукня чудово виглядає на весільних вечірках, червоних доріжках або літніх урочистостях.

Поєднуйте таку сукню з босоніжками чи мюлями, мініклатчем і ніжними сережками-кільцями. Для більш осіннього варіанту можна додати короткий жакет або шаль.

Які сукні носять Кароль, Трінчер, онука Ротару: модні та зухвалі образи, які хочеться повторитиТрінчер зачарувала модною сукнею (скріншот)

