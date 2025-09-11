Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки "Холостяка" показали, як стильно носити піджаки

Цієї осені піджак став головним трендом, він легко замінює куртку, створює елегантний образ і працює як у повсякденному житті, так і на вечірках. Українські зірки вже показали, як створювати костюмні "луки" та з чим стилізувати такий одяг.

РБК-Україна зібрало найяскравіші образи, які можна повторити вже цієї осені.

Як носити костюмний піджак з шортами - трендовий "лук" від Даші Квіткової

Блогерка обрала ультрамодне поєднання: оверсайз піджак глибокого чорного кольору, лаконічні шорти та яскрава жовта футболка. Цей образ доповнили лофери та білі шкарпетки, які створюють ефект old-money. Такий "лук" ідеально підходить для прогулянки містом, зустрічі з подругами чи неформальної вечірки.

Стильний образ від Квіткової (скріншот)

Ніжність у рожевому - образ зірки "Холостяка" Аліни Мойсеєнко

Інфлюенсерка зробила ставку на романтичність. Молочна сатинова спідниця, короткий топ і піджак пастельно-рожевого відтінку створили трендовий образ, який хочеться повторити. А прикраси та легка хвиля волосся додають Аліні ніжності та святковості. Такий варіант чудово пасує для весільних прийомів, дівич-вечорів або коктейльних вечірок.

Зірка "Холостяка" показала, як носити піджак зі спідницею (фото: instagram.com/moya.alina)

Білий total-look від Марічки Довбенко

Телеведуча та учасниця "Холостяка" відвідала івент у білому костюмному сеті з шортами та піджаком на запах. Мінімалістичні аксесуари та акцент на туфлях з бантом роблять образ водночас стриманим і сексуальним. І це крута ідея для вечірніх подій, світських заходів чи модних показів.

Зірка "Холостяка" вразила трендовим "луком" (фото: instagram.com/marichka.dovbenko)

Червоний шик - Ілона Гвоздьова показала, як стильно носити класику

Танцівниця обрала контрастну комбінацію: яскраво-червоні штани та піджак у парі з білим топом. Такий дует виглядає впевнено й енергійно, підкреслюючи характер. Це - ідеальний "лук" для ділових зустрічей, fashion-івентів або гучних вечірок, коли потрібно привернути увагу.

Гвоздьова вразила сміливим образом (скріншот)

Глибокий фіолет від Маші Єфросиніної

Телезірка показала, що костюм може виглядати розкішно навіть без додаткових деталей. Вона обрала насичений фіолетовий піджак і класичні прямі штани, доповнивши все сріблястими туфлями. Такий аутфіт підходить для офіційних подій, премій або вечірніх виходів, де потрібен елегантний, але сучасний вигляд.

Єфросиніна зачарувала костюмним "луком" (скріншот)