Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки "Холостяка" показали, як стильно носити піджаки

Четвер 11 вересня 2025 19:24
UA EN RU
Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки "Холостяка" показали, як стильно носити піджаки З чим носити піджак восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї осені піджак став головним трендом, він легко замінює куртку, створює елегантний образ і працює як у повсякденному житті, так і на вечірках. Українські зірки вже показали, як створювати костюмні "луки" та з чим стилізувати такий одяг.

РБК-Україна зібрало найяскравіші образи, які можна повторити вже цієї осені.

Як носити костюмний піджак з шортами - трендовий "лук" від Даші Квіткової

Блогерка обрала ультрамодне поєднання: оверсайз піджак глибокого чорного кольору, лаконічні шорти та яскрава жовта футболка. Цей образ доповнили лофери та білі шкарпетки, які створюють ефект old-money. Такий "лук" ідеально підходить для прогулянки містом, зустрічі з подругами чи неформальної вечірки.

Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки &quot;Холостяка&quot; показали, як стильно носити піджакиСтильний образ від Квіткової (скріншот)

Ніжність у рожевому - образ зірки "Холостяка" Аліни Мойсеєнко

Інфлюенсерка зробила ставку на романтичність. Молочна сатинова спідниця, короткий топ і піджак пастельно-рожевого відтінку створили трендовий образ, який хочеться повторити. А прикраси та легка хвиля волосся додають Аліні ніжності та святковості. Такий варіант чудово пасує для весільних прийомів, дівич-вечорів або коктейльних вечірок.

Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки &quot;Холостяка&quot; показали, як стильно носити піджакиЗірка "Холостяка" показала, як носити піджак зі спідницею (фото: instagram.com/moya.alina)

Білий total-look від Марічки Довбенко

Телеведуча та учасниця "Холостяка" відвідала івент у білому костюмному сеті з шортами та піджаком на запах. Мінімалістичні аксесуари та акцент на туфлях з бантом роблять образ водночас стриманим і сексуальним. І це крута ідея для вечірніх подій, світських заходів чи модних показів.

Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки &quot;Холостяка&quot; показали, як стильно носити піджакиЗірка "Холостяка" вразила трендовим "луком" (фото: instagram.com/marichka.dovbenko)

Червоний шик - Ілона Гвоздьова показала, як стильно носити класику

Танцівниця обрала контрастну комбінацію: яскраво-червоні штани та піджак у парі з білим топом. Такий дует виглядає впевнено й енергійно, підкреслюючи характер. Це - ідеальний "лук" для ділових зустрічей, fashion-івентів або гучних вечірок, коли потрібно привернути увагу.

Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки &quot;Холостяка&quot; показали, як стильно носити піджакиГвоздьова вразила сміливим образом (скріншот)

Глибокий фіолет від Маші Єфросиніної

Телезірка показала, що костюм може виглядати розкішно навіть без додаткових деталей. Вона обрала насичений фіолетовий піджак і класичні прямі штани, доповнивши все сріблястими туфлями. Такий аутфіт підходить для офіційних подій, премій або вечірніх виходів, де потрібен елегантний, але сучасний вигляд.

Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки &quot;Холостяка&quot; показали, як стильно носити піджакиЄфросиніна зачарувала костюмним "луком" (скріншот)

