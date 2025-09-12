ua en ru
Дружина Усика показала трендовий "лук" від Dior: як повторити образ за 160 тисяч

П'ятниця 12 вересня 2025 14:23
Дружина Усика показала трендовий "лук" від Dior: як повторити образ за 160 тисяч Катерина Усик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі, похизувалася новим "луком". Її образ став вдалим прикладом стилізації трендових речей цього сезону - білого джинсового жилета та спідниці.

Скільки коштує "лук" Катерини Усик та як його бюджетно повторити, розповідає РБК-Україна.

Який образ зібрала дружина Усика

Катерина показалася у речах від Dior. Головний акцент - короткий денімовий жилет Dioriviera молочного відтінку з накладними кишенями та мінімалістичними ґудзиками. Лаконічний крій підкреслює талію й водночас додає вільного, сучасного настрою.

Комплект доповнює мініспідниця з темно-синім принтом Dior Oblique. Це культовий візерунок бренду, який одразу впізнають у будь-якій точці світу. Контраст білого верху та глибокого синього низу створює ефект витягнутої силуетної лінії, роблячи образ гармонійним і дуже фотогенічним.

Дружина Усика показала трендовий &quot;лук&quot; від Dior: як повторити образ за 160 тисяч"Лук" Катерини Усик (скріншот)

Секрет успіху ансамблю - у балансі. Білосніжний жилет надає свіжості та підкреслює засмагу, тоді як спідниця з насиченим принтом додає динаміки. Такий підхід робить образ універсальним: він однаково доречний і для денного виходу, і для вечірньої прогулянки чи коктейльної зустрічі.

Скільки коштує "лук" дружини Усика

На офіційному сайті Dior вартість жилета становить приблизно 1 600 євро, а спідниці - 1 700 євро. Разом це приблизно 160 тисяч гривень.

Дружина Усика показала трендовий &quot;лук&quot; від Dior: як повторити образ за 160 тисячВартість образу Катерини (колаж: РБК-Україна)

Втім, на фото не було показано взуття і додаткові аксесуари. Тому увесь "лук" може коштувати більше, адже Катерина могла стилізувати спідницю з жилетом "люксовими" балетками чи брендовою сумкою.

Як бюджетно повторити образ

Надихнувшись цим луком, модниці можуть створити подібний ансамбль без обов’язкового звернення до Dior.

  • Жилет. Оберіть світлу джинсову або бавовняну модель прямого крою. Головне це чіткі лінії та мінімум декору.

  • Мініспідниця з графічним принтом. Темно-синій або чорний фон і чіткий геометричний візерунок створять потрібний контраст.

  • Аксесуари. Маленькі сережки, тонкий браслет і невелика структурована сумка зроблять образ завершеним.

Подібне поєднання легко знайти в українських масмаркет-брендів чи преміум-сегменті. Головне зберегти основну ідею - контраст кольорів і чистота ліній.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram дружини Усика, сайт Dior.

