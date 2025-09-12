Что носить осенью-зимой: Андре Тан назвал трендовую верхнюю одежду, которая выглядит дорого
Дизайнер Андре Тан рассказал, какие куртки будут в моде этой осенью и какую верхнюю одежду покупать на зиму. Этот сезон больше об удобстве, а потому "трендовая пятерка" от модельера понравится всем, кто ценит комфорт.
Объемные пальто
Дизайнер рассказал, что в моде будут именно вариант оверсайз.
"Это ключевой силуэт этого сезона. Широкие плечи, мягкие линии, длина миди - они создают ощущение современности и элегантности, и уюта", - пояснил Тан.
По словам Андре, такая одежда выглядит стильно и современно. Но главное то, что она действительно комфортная.
Модное пальто на осень (фото: Pinterest)
Дубленки
"Короткие и длинные. В этом сезоне они снова на пике популярности. Дубленки - это всегда атмосфера 90-х... Немножко ностальгии, но в современном исполнении", - рассказал модельер.
Дубленки теплые и уютные, добавил Тан. И с ними, сказал он, любой образ становится "дорогим", выглядит эффектно.
Тренчи, но новых оттенков
"Это не только классический бежевый, но и шоколадный, глубоко-серый. Это добавляет образу элегантности и делает его даже самой простой комбинацией, очень интересной", - пояснил Андре.
Модный тренч 2025 (фото: Pinterest)
Кожаные куртки из кожи
"Но теперь не просто классика. Трендовые, объемные, такие очень байкерские варианты", - отметил дизайнер.
Речь идет именно о моделях оверсайз. Они, объяснил Тан, добавляют образу характера и смелости.
Пуховики с поясом
"Они теплые, уютные и одновременно женственные из-за того, что у вас есть пояс. А они делают талию красивой и вы выглядите очень изящно", - рассказал Андре.
Он пошутил, что сейчас пуховик уже не просто одежда, когда "поел и не видно". Этой осенью и зимой такая куртка будет стильным и элегантным завершением образа.
Трендовый пуховик на зиму (фото: Pinterest)
