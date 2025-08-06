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Що носити в +30: 7 стильних ідей, щоб не збожеволіти від спеки

Середа 06 серпня 2025 07:15
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Що носити в +30: 7 стильних ідей, щоб не збожеволіти від спеки Як одягатися у спеку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Коли за вікном +30, хочеться скинути все зайве - але це не означає, що варто жертвувати стилем. Існують практичні та модні рішення, які допоможуть залишатися в тренді. Легкі тканини, вільні силуети та креативні поєднання - все, що потрібно для комфортного та стильного літа.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, що носити в спекотні дні.

Прозорі спідниці та речі в сіточку

Діставайте зі своєї шафи всі легкі прозорі спідниці, штани або моделі в сітку. Крізь такі речі добре проходить повітря, що забезпечує комфорт навіть у +30.

Комбінуйте їх з об'ємними футболками, що не прилягають до тіла, - вони прикриють усе необхідне і дадуть тілу дихати. Доповніть образ сандалями або в'єтнамками, а на голову надягніть кепку або шовкову хустку.

Нічні шовкові сорочки

Не бійтеся носити шовкові або мереживні нічні сорочки як сукні. Вони чудово підходять для денних виходів зі шльопанцями або сандалями, а ввечері легко трансформуються в елегантний образ з підборами.

Так, спочатку це може здатися занадто сміливим, але тренди часто викликають подив - поки не стають нормою.

Шорти з піжамного комплекту

Якщо у вас є шовкові піжамні шорти з мереживом - не приховуйте їх. Носіть з об'ємними футболками або майками, вдень - з сандалями, а ввечері - з жакетом і підборами. Це виглядає сексуально, стильно і несподівано.

Хустка як топ

Пам'ятаєте цей знаменитий топ від Miu Miu у формі хустки? Її легко замінити - беріть власну шовкову хустку і зав'язуйте як топ.

В інтернеті є десятки прикладів, як їх зав'язати, а отже - з однієї хустки ви отримаєте купу стильних образів. У поєднанні з шортами, лляними штанами чи спідницями - мінімум зусиль і максимум ефекту.

Льон - головна тканина серпня

Льон - це база на літо. У гардеробі має бути хоча б кілька лляних комплектів: з шортами та сорочкою, штанами, майками або навіть лляними сукнями.

Вони не перегрівають тіло і мають дуже свіжий вигляд. Особливо добре працюють вільні силуети, що не прилягають до тіла.

Сукня на бретельках - ідеальна "розлітайка" на кожен день

Влітку хочеться мінімум зусиль - тому сукня залишається найпростішим варіантом. Вибирайте моделі з тонкими бретелями та легкими тканинами, що не прилягають до тіла.

Вдень носіть із сандалями, ввечері - з мюлями на підборах. Універсально, стильно, зручно.

Вільні майки

Інвестуйте в кілька базових вільних майок із глибокими проймами. Носіть їх із лляними шортами, широкими штанами, додавайте головний убір - і ваш повсякденний літній образ готовий. Це просто, зручно і має спокійний, але продуманий вигляд.

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