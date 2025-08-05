Як носити капелюх на відпочинку: дружина Решетніка показала стильний чорно-білий "лук"
Христина Решетнік, дружина телеведучого Григорія Решетніка, продемонструвала елегантний літній образ у чорно-білій палітрі. Поєднання сукні з розрізами, капелюха і мінімалістичних аксесуарів - вдалий приклад лука, який ідеально підходить для серпневих днів.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" обрала Христина Решетнік
Сукня
Для фото дружина телеведучого позує в елегантній літній сукні, яка створює враження роздільного комплекту, але насправді є цілісною.
Верх сукні виконаний з білої тканини, має квадратний виріз горловини та чорні бретелі. Талія завищена і підкреслена горизонтальною чорною вставкою, що візуально розділяє білий верх і чорну максі спідницю.
Спідниця вільного крою, з високими розрізами по обидва боки, що надає образу легкості та динаміки.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Капелюх
Білий капелюх із чорною стрічкою, який ідеально гармонує з чорно-білою колірною палітрою вбрання.
Взуття
Коричневі сандалі-шльопанці на плоскій підошві.
Сумка
Доповнити стильний лук Христина Решетнік вирішила білою сумкою відомого бренду.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стиль
Курортний: він охоплює легкі, вільні, але при цьому елегантні речі, які підходять для прогулянок біля моря, відвідування пляжних ресторанів або відпочинку біля басейну. Високі розрізи, капелюх і сандалі - класичні атрибути цього стилю.
Кежуал шик: в образі поєднуються прості елементи, як-от сандалі та сукня, з більш витонченими деталями, як-от елегантний капелюх. Завдяки цьому загальний вигляд виходить стильним і невимушеним.
Модний образ дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
З чим носити капелюх як у Христини Решетнік
Капелюх, як у Христини Решетнік - класичний, світлого відтінку з темною стрічкою - універсальний і відмінно вписується в літній гардероб. Ось із чим його можна носити, щоб образ мав стильний, легкий і доречний вигляд.
З літніми сукнями
Сукні-сорочки, лляні міді, сарафани на бретелях - відмінно поєднуються з капелюхом.
Кольори: білий, беж, хакі, пастель.
Додайте плетену сумку і сандалі - вийде образ у стилі French chic.
З топом і максіспідницею
Обтислий топ + спідниця з високою талією і розрізами.
Відмінно працюють чорно-білі образи або нейтральні тони.
Підкреслює талію, витягує силует.
Дружина Решетніка показала, з чим носити капелюх (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
З лляним костюмом
Жакет + шорти / штани з льону або бавовни - стиль resort або smart casual.
Капелюх робить образ розслабленим, але зібраним.
Взуття: еспадрильї, шкіряні шльопанці або босоніжки на низьких підборах.
Із джинсовими елементами
Джинсові шорти + біла сорочка або кроп-топ.
Капелюх додасть нотку "дорогого відпочинку" в базовий образ.
Прикрасьте образ мінімалістичними аксесуарами - сережки-кільця, браслети, невелика сумка.
З купальником і парео
Ідеальний варіант для пляжу або відпочинку біля басейну.
Капелюх захистить від сонця і зробить образ завершеним.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас також може зацікавити
- Даша Квіткова показала, як виглядають наймодніші шорти на літо 2025
- Христина Решетнік вразила стильним total white "луком"
- Дружина Решетніка показала, з чим носити довгі шорти.