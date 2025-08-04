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Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025

Понеділок 04 серпня 2025 14:33
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Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав п'ять стильних аксесуарів для волосся, які залишаються актуальними до кінця літа 2025.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Французька шпилька

Французька шпилька - це елегантний аксесуар для волосся, який найчастіше використовується для створення простих, але вишуканих зачісок, як-от пучки, закручені хвости або частково зібране волосся.

Вона має вигнуту форму (нагадує велику шпильку або дугу) і зазвичай виготовляється з металу, іноді може бути оздоблена перлинами, емаллю або камінчиками.

Цей аксесуар отримав свою назву завдяки популярності у французьких жінок, які славляться своїм природним, але витонченим стилем. Шпилька не тільки зручна і міцно тримає волосся, а й надає образу нотку "недбалого шику", який зараз у тренді.

Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025Андре Тан розповів про модні аксесуари на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Об'ємна резинка

Тренд із 90-х, що знову на піку популярності.

Андре Тан рекомендує звернути увагу на варіанти з органзи, мережива або сітки. Така резинка гарно виглядає з високим хвостом або недбалим пучком і додає образу жіночності.

Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025Модні аксесуари на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пов'язка на голову

Прекрасний варіант для прогулянок у спеку або днів, коли не хочеться робити укладку. Має легкий ретро-настрій і акцентує увагу на обличчі.

Вибирайте універсальні варіанти - чорну або білу, вони пасують до більшості речей у гардеробі.

Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025Модні аксесуари на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шпилька в стилі old money

"Велика, стримана і трохи ностальгічна", - підкреслив стиліст.

Андре Тан радить носити таку шпильку з гладкими зачісками, адже це додає елегантності. Вона добре поєднується з класичними речами, як-от білими сорочками чи жакетами.

Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025Модні аксесуари на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хустинка

Цей аксесуар не втрачає актуальності десятиліттями, але у 2025 році він на піку моди.

Її можна зав'язати на голову, використовувати як елемент зачіски, аксесуар до сумки або навіть як топ. Пастельні та нейтральні відтінки найбільш універсальні для літніх образів.

Літній гід від Андре Тана: які аксесуари для волосся носити в серпні 2025Андре Тан назвав тренди в аксесуарах на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
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