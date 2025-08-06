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Что носить в +30: 7 стильных идей, чтобы не сойти с ума от жары

Среда 06 августа 2025 07:15
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Что носить в +30: 7 стильных идей, чтобы не сойти с ума от жары Как одеваться в жару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Когда за окном +30, хочется сбросить все лишнее - но это не значит, что стоит жертвовать стилем. Существуют практичные и модные решения, которые помогут оставаться в тренде. Легкие ткани, свободные силуэты и креативные сочетания - все, что нужно для комфортного и стильного лета.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, что носить в жаркие дни.

Прозрачные юбки и вещи в сеточку

Доставайте из своего шкафа все легкие прозрачные юбки, брюки или модели в сетку. Сквозь такие вещи хорошо проходит воздух, что обеспечивает комфорт даже в +30.

Комбинируйте их с не прилегающими к телу объемными футболками - они прикроют все необходимое и дадут телу дышать. Дополните образ сандалиями или вьетнамками, а на голову наденьте кепку или шелковый платок.

Ночные шелковые рубашки

Не бойтесь носить шелковые или кружевные ночные сорочки как платья. Они отлично подходят для дневных выходов со шлепанцами или сандалиями, а вечером легко трансформируются в элегантный образ с каблуками.

Да, поначалу это может показаться слишком смелым, но тренды часто вызывают удивление - пока не становятся нормой.

Шорты из пижамного комплекта

Если у вас есть шелковые пижамные шорты с кружевом - не скрывайте их. Носите с объемными футболками или майками, днем - с сандалиями, а вечером - с жакетом и каблуками. Это выглядит сексуально, стильно и неожиданно.

Платок как топ

Помните этот знаменитый топ от Miu Miu в форме платка? Его легко заменить - берите собственный шелковый платок и завязывайте как топ.

В интернете есть десятки примеров, как их завязать, а значит - из одного платка вы получите кучу стильных образов. В сочетании с шортами, льняными брюками или юбками - минимум усилий и максимум эффекта.

Лен - главная ткань августа

Лен - это база на лето. В гардеробе должно быть хотя бы несколько льняных комплектов: с шортами и рубашкой, брюками, майками или даже льняными платьями.

Они не перегревают тело и смотрятся очень свежо. Особенно хорошо работают свободные силуэты, не прилегающие к телу.

Платье на бретельках - идеальная "разлетайка" на каждый день

Летом хочется минимум усилий – поэтому платье остается самым простым вариантом. Выбирайте модели с тонкими бретелями и легкими тканями, не прилегающими к телу.

Днем носите с сандалиями, вечером - с мюлями на каблуке. Универсально, стильно, удобно.

Свободные майки

Инвестируйте в несколько базовых свободных маек с глубокими проймами. Носите их со льняными шортами, широкими брюками, добавляйте головной убор - и ваш повседневный летний образ готов. Это просто, удобно и выглядит спокойно, но продуманно.

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