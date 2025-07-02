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Що насправді входить у квиток: безплатні послуги "Укрзалізниці", про які мало хто знає

Середа 02 липня 2025 16:46
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Що насправді входить у квиток: безплатні послуги "Укрзалізниці", про які мало хто знає Які послуги "Укрзалізниця" надає пасажирам безкоштовно (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

Щодня "Укрзалізницею" користуються тисячі українців. Втім, мало хто із пасажирів знає, що разом із квитком вони отримують право на низку безоплатних послуг.

РБК-Україна із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" розповідає, які послуги пасажири можуть отримати безкоштовно.

Безплатні послуги, які надає "Укрзалізниця"

Квиток на потяг передбачає не лише саму поїздку, а й доступ до певних сервісів без доплати. Зокрема, пасажири мають право користуватися безплатними туалетами на вокзалах і станціях, через які проходить їхній маршрут.

Платні санвузли або комфортні зали очікування дозволені лише за умови наявності безоплатних альтернатив.

Також пасажири можуть:

  • звернутися до провідника за питною водою або окропом;
  • отримати з аптечки базові ліки (аптечка повинна бути у кожного провідника);
  • скористатися холодильником і мікрохвильовкою в службовому купе провідника;
  • попросити ремені безпеки для верхньої полиці;
  • пасажири інтерсіті можуть скористатись індивідуальним одноразовим підголовником, а також друкованою продукцією (за наявності).

Додамо також, що на деяких вокзалах "Укрзалізниця" відкрила безкоштовні комфортні зали очікування для військових, учасників АТО та родичів загиблих захисників. Для перебування у залах потрібно пред'явити документ, який підтверджує одну із вище вказаних категорій.

Послуги, про які мало хто знає

У разі, якщо пасажир випадково проїхав свою станцію, це не означає, що йому доведеться купувати новий квиток. Передбачена процедура безоплатного повернення до місця призначення. Для цього необхідно звернутися до начальника поїзда з квитком і отримати відповідний акт, який дає право безплатно доїхати до потрібної станції.

Також правила "УЗ" визначають, що пасажир не повинен сам складати постіль після користування нею, оскільки це обов’язок провідника. Він має видати білизну й забрати її за 30 хвилин до прибуття потяга.

Дуже важливий момент, про який мало хто з пасажирів знає - у вартість квитка входить страхування. Якщо під час поїздки із пасажиром стався нещасний випадок, необхідно оформити акт, зберегти квиток і звернутися до страхової компанії, щоб отримати компенсацію.

Страхова сума на 1 пасажира становить 320 000 гривень. Виплата надається у зв'язку з:

  • лікуванням (від 1/30 розміру мінімальної заробітної плати);
  • тимчасовою втратою працездатності (від 1/30 розміру мінімальної заробітної плати);
  • стійкою втратою працездатності чи зменшенням професійної або загальної працездатності (від 12 до 36 мінімальних заробітних плат);
  • смертю (від 36 мінімальних заробітних плат)

Строк для звернення до страхової компанії - не пізніше 3 років з дня настання події.

Читайте також про те, що "Укрзалізниця" на пікові дати запускає додатковий поїзд із Вінниці до Одеси. Квитки на нього уже можна придбати у застосунку компанії або у касах на вокзалах.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси незабаром з’являться у продажу онлайн та в касах вокзалів.

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