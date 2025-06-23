Квитки до моря. "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси

"Укрзалізниця" на пікові дати запускає додатковий поїзд із Вінниці до Одеси. Квитки на нього уже можна придбати у застосунку компанії або у касах на вокзалах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Деталі додаткового поїзда Вінниця-Одеса "Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею. На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса - Вінниця - Одеса", - йдеться у повідомленні. Поїзд курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року: з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;

з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59. Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка. "У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць", - зазначили у компанії. Також "Укрзалізниця" нагадала покупцям, що непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе. "Збирайтесь у дорогу - квитки вже у продажу на booking.uz.gov.ua, в застосунку, і касах вокзалів", - додали в "Укрзалізниці".