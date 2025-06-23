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Квитки до моря. "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси

Понеділок 23 червня 2025 18:27
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Квитки до моря. "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси До Одеси курсуватиме додатковий потяг на пікові дати (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" на пікові дати запускає додатковий поїзд із Вінниці до Одеси. Квитки на нього уже можна придбати у застосунку компанії або у касах на вокзалах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Деталі додаткового поїзда Вінниця-Одеса

"Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею. На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса - Вінниця - Одеса", - йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року:

  • з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;
  • з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.

Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка.

"У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць", - зазначили у компанії.

Також "Укрзалізниця" нагадала покупцям, що непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе.

"Збирайтесь у дорогу - квитки вже у продажу на booking.uz.gov.ua, в застосунку, і касах вокзалів", - додали в "Укрзалізниці".

Читайте також про те, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси незабаром з’являться у продажу онлайн та в касах вокзалів.

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Укрзалізниця Одеса Вінниця
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