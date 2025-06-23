Квитки до моря. "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси
"Укрзалізниця" на пікові дати запускає додатковий поїзд із Вінниці до Одеси. Квитки на нього уже можна придбати у застосунку компанії або у касах на вокзалах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
Деталі додаткового поїзда Вінниця-Одеса
"Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею. На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса - Вінниця - Одеса", - йдеться у повідомленні.
Поїзд курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року:
- з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;
- з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.
Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка.
"У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць", - зазначили у компанії.
Також "Укрзалізниця" нагадала покупцям, що непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе.
"Збирайтесь у дорогу - квитки вже у продажу на booking.uz.gov.ua, в застосунку, і касах вокзалів", - додали в "Укрзалізниці".
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Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси незабаром з’являться у продажу онлайн та в касах вокзалів.
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