Что на самом деле входит в билет: бесплатные услуги "Укрзализныци", о которых мало кто знает

Ежедневно "Укрзализныцей" пользуются тысячи украинцев. Но мало кто из пассажиров знает, что вместе с билетом они получают право на ряд бесплатных услуг.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци " рассказывает, какие услуги пассажиры могут получить бесплатно.

Бесплатные услуги, которые предоставляет "Укрзализныця"

Билет на поезд предусматривает не только саму поездку, но и доступ к определенным сервисам без доплаты. В частности, пассажиры имеют право пользоваться бесплатными туалетами на вокзалах и станциях, через которые проходит их маршрут.

Платные санузлы или комфортные залы ожидания разрешены только при условии наличия бесплатных альтернатив.

Также пассажиры могут:

обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;

получить из аптечки базовые лекарства (аптечка должна быть у каждого проводника);

воспользоваться холодильником и микроволновкой в служебном купе проводника;

попросить ремни безопасности для верхней полки;

пассажиры интерсити могут воспользоваться индивидуальным одноразовым подголовником, а также печатной продукцией (при наличии).

Добавим также, что на некоторых вокзалах "Укрзализныця" открыла бесплатные комфортные залы ожидания для военных, участников АТО и родственников погибших защитников. Для пребывания в залах нужно предъявить документ, подтверждающий одну из выше указанных категорий.

Услуги, о которых мало кто знает

В случае, если пассажир случайно проехал свою станцию, это не значит, что ему придется покупать новый билет. Предусмотрена процедура бесплатного возвращения к месту назначения. Для этого необходимо обратиться к начальнику поезда с билетом и получить соответствующий акт, который дает право бесплатно доехать до нужной станции.

Также правила "УЗ" определяют, что пассажир не должен сам складывать постель после пользования ею, поскольку это обязанность проводника. Он должен выдать белье и забрать его за 30 минут до прибытия поезда.

Очень важный момент, о котором мало кто из пассажиров знает - в стоимость билета входит страхование. Если во время поездки с пассажиром произошел несчастный случай, необходимо оформить акт, сохранить билет и обратиться в страховую компанию, чтобы получить компенсацию.

Страховая сумма на 1 пассажира составляет 320 000 гривен. Выплата предоставляется в связи с:

лечением (от 1/30 размера минимальной заработной платы);

временной потерей трудоспособности (от 1/30 размера минимальной заработной платы);

стойкой потерей трудоспособности или уменьшением профессиональной или общей трудоспособности (от 12 до 36 минимальных заработных плат);

смертью (от 36 минимальных заработных плат)

Срок для обращения в страховую компанию - не позднее 3 лет со дня наступления события.