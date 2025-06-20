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Літній сезон на "Укрзалізниці": на які популярні напрямки побільшає поїздів

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 18:06
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Літній сезон на "Укрзалізниці": на які популярні напрямки побільшає поїздів Фото: на популярні напрямки побільшає поїздів (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси незабаром з’являться у продажу онлайн та в касах вокзалів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

"Щоб більше пасажирів могли зручно та комфортно дістатися до своїх рідних, на відпочинок чи у справах - призначаємо низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем", - повідомили в компанії.

Поїзд № 291/292 Київ - Львів - Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.

Поїзд № 265/266 Київ - Одеса - Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ - Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:
29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів - Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Як пояснили в УЗ, це - зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються.

"Звертаємо увагу: при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні - ближче до дверей купе", - додали в компанії.

Квитки на поїзди будуть доступні вже невдовзі, купуйте зручно онлайн:

  • на сайті;
  • в мобільному застосунку "Укрзалізниці";
  • в касах вокзалів.

"Дякуємо, що обираєте літні подорожі залізницею", - зауважили в "Укрзалізниці".

Зміни на українській залізниці

Нагадаємо, що від четверга, 19 червня, над понад 100 залізничними вокзалами в різних регіонах України замайорів біло-чорний Прапор надії.

Повідомляється, що цей символ має нагадувати про українських військовополонених, зниклих безвісти та загиблих у неволі.

Крім того, ми писали, що з 18 червня "Укрзалізниця" вперше з 2018 року підвищила ціни на напої у поїздах далекого сполучення.

Зокрема, вартість класичного чаю зросла з 10 до 20 гривень.

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