Що корисніше: гамбургери чи хот-доги? Відповідь здивує всіх
На перший погляд, гамбургери та хот-доги - просто фастфуд, який не асоціюється зі здоровим харчуванням. Але якщо порівнювати ці два популярні продукти, один із них може бути менш шкідливим і навіть кориснішим, якщо правильно його приготувати.
То що ж краще обрати - гамбургер чи хот-дог, розповідає РБК-Україна з посиланням на Nbcnews.
Гамбургер: більше білка та овочів
Класичний гамбургер зазвичай складається з булки, котлети з яловичини, сиру, салату, помідора, огірків і соусів. Основна перевага - високий вміст білка (завдяки м’ясу) та овочі, які додають клітковину й вітаміни. Якщо обрати нежирну котлету, цільнозернову булку та мінімізувати соуси, гамбургер може бути цілком збалансованим прийомом їжі.
Хот-дог: менше користі, більше ризиків
Хот-дог складається з сосиски, білого хліба та, в кращому випадку, невеликої кількості приправ. Сосиски — це оброблене м’ясо, яке містить багато солі, консервантів та жирів. Крім того, у традиційних хот-догах практично відсутні овочі, а булка майже завжди з білого борошна.
Що кажуть експерти
Дієтологи наголошують: при виборі між гамбургером і хот-догом гамбургер є кращим варіантом за умови, що його інгредієнти якісні. Він містить більше білка, корисних жирів та клітковини. Натомість регулярне вживання хот-догів може підвищити ризик серцево-судинних захворювань та ожиріння.
Як зробити фастфуд кориснішим
- Обирайте нежирне м’ясо або рослинну котлету;
- Додавайте більше овочів: салат, помідори, цибулю;
- Уникайте майонезу та солодких соусів - замініть їх гірчицею або йогуртовим соусом;
- Віддавайте перевагу цільнозерновим булкам.
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