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Що корисніше: гамбургери чи хот-доги? Відповідь здивує всіх

Неділя 20 липня 2025 14:42
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Що корисніше: гамбургери чи хот-доги? Відповідь здивує всіх Що корисніше - гамбургери чи хот-доги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На перший погляд, гамбургери та хот-доги - просто фастфуд, який не асоціюється зі здоровим харчуванням. Але якщо порівнювати ці два популярні продукти, один із них може бути менш шкідливим і навіть кориснішим, якщо правильно його приготувати.

То що ж краще обрати - гамбургер чи хот-дог, розповідає РБК-Україна з посиланням на Nbcnews.

Гамбургер: більше білка та овочів

Класичний гамбургер зазвичай складається з булки, котлети з яловичини, сиру, салату, помідора, огірків і соусів. Основна перевага - високий вміст білка (завдяки м’ясу) та овочі, які додають клітковину й вітаміни. Якщо обрати нежирну котлету, цільнозернову булку та мінімізувати соуси, гамбургер може бути цілком збалансованим прийомом їжі.

Хот-дог: менше користі, більше ризиків

Хот-дог складається з сосиски, білого хліба та, в кращому випадку, невеликої кількості приправ. Сосиски — це оброблене м’ясо, яке містить багато солі, консервантів та жирів. Крім того, у традиційних хот-догах практично відсутні овочі, а булка майже завжди з білого борошна.

Що кажуть експерти

Дієтологи наголошують: при виборі між гамбургером і хот-догом гамбургер є кращим варіантом за умови, що його інгредієнти якісні. Він містить більше білка, корисних жирів та клітковини. Натомість регулярне вживання хот-догів може підвищити ризик серцево-судинних захворювань та ожиріння.

Як зробити фастфуд кориснішим

  • Обирайте нежирне м’ясо або рослинну котлету;
  • Додавайте більше овочів: салат, помідори, цибулю;
  • Уникайте майонезу та солодких соусів - замініть їх гірчицею або йогуртовим соусом;
  • Віддавайте перевагу цільнозерновим булкам.

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