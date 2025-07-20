Что полезнее: гамбургеры или хот-доги? Ответ удивит всех
На первый взгляд, гамбургеры и хот-доги - просто фастфуд, который не ассоциируется со здоровым питанием. Но если сравнивать эти два популярных продукта, один из них может быть менее вредным и даже более полезным, если правильно его приготовить.
Так что же лучше выбрать - гамбургер или хот-дог, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Nbcnews.
Гамбургер: больше белка и овощей
Классический гамбургер обычно состоит из булки, котлеты из говядины, сыра, салата, помидора, огурцов и соусов. Основное преимущество - высокое содержание белка (благодаря мясу) и овощи, которые добавляют клетчатку и витамины. Если выбрать нежирную котлету, цельнозерновую булку и минимизировать соусы, гамбургер может быть вполне сбалансированным приемом пищи.
Хот-дог: меньше пользы, больше рисков
Хот-дог состоит из сосиски, белого хлеба и, в лучшем случае, небольшого количества приправ. Сосиски - это обработанное мясо, которое содержит много соли, консервантов и жиров. Кроме того, в традиционных хот-догах практически отсутствуют овощи, а булка почти всегда из белой муки.
Что говорят эксперты
Диетологи отмечают: при выборе между гамбургером и хот-догом гамбургер является лучшим вариантом при условии, что его ингредиенты качественные. Он содержит больше белка, полезных жиров и клетчатки. Зато регулярное употребление хот-догов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Как сделать фастфуд более полезным
- Выбирайте нежирное мясо или растительную котлету;
- Добавляйте больше овощей: салат, помидоры, лук;
- Избегайте майонеза и сладких соусов - замените их горчицей или йогуртовым соусом;
- Отдавайте предпочтение цельнозерновым булкам.
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