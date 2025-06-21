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Названо найнебезпечніший суп, який їдять українці

Субота 21 червня 2025 08:45
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Названо найнебезпечніший суп, який їдять українці Фото: Курячий суп може бути небезпечним (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Чимало українців люблять та готують перші страви, адже вірять, що це дуже корисно.

РБК-Україна розповідає, який всім відомий суп може зашкодити організму, а не принести користь.

Який суп може зашкодити?

Нещодавні обговорення серед дієтологів та фахівців з харчування виокремили одну з найпопулярніших страв, яка, за певних умов, може нести значні ризики для українців. Йдеться про... курячий суп (бульйон).

Здавалося б, що може бути шкідливого у "бабусиному" рецепті, який здавна вважався ліками від усіх недуг, особливо від застуди? Насправді, небезпека криється не стільки в самій основі супу, скільки в сучасних реаліях виробництва курятини та поширених помилках у приготуванні.

Антибіотики та гормони у промисловій курятині

Основна причина, чому курячий суп опинився під пильною увагою, – це промислове вирощування курей. Для швидкого набору ваги та профілактики захворювань на птахофабриках активно використовуються певні речовини. Антибіотики є поширеною практикою для запобігання інфекціям у тісних умовах утримання, і їхні залишки можуть накопичуватися у м'ясі птиці.

При варінні супу антибіотики частково виварюються у бульйон, потрапляючи до організму людини. Тривале та регулярне споживання таких залишків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності у людини, що робить лікування бактеріальних інфекцій у майбутньому значно складнішим або навіть неефективним.

Хоча використання гормонів росту та стимуляторів в ЄС та Україні офіційно заборонено, їх нелегальне або приховане застосування може мати місце, і ці речовини також можуть переходити в бульйон.

Їхній вплив на ендокринну систему людини, особливо дітей, до кінця не вивчений, але потенційні ризики пов'язані з гормональними порушеннями. Крім того, якість кормів, що використовуються на птахофабриках, може бути різною, і деякі корми містять добавки, які не завжди є безпечними при регулярному споживанні.

Важливо зазначити, що найбільша концентрація шкідливих речовин накопичується у шкірі, кістках, внутрішніх органах та хрящах птиці. Саме ці частини найчастіше використовуються для приготування наваристих бульйонів.

Помилки, які роблять суп небезпечним

Навіть якщо ви обрали відносно якісну курку, помилки у приготуванні можуть посилити ризики. Багато господинь звикли варити бульйон з цілої курки чи її частин, а потім використовувати його для супу.

Проте, саме перший бульйон, який утворюється протягом перших 5-10 хвилин варіння, містить найбільшу концентрацію шкідливих речовин, які виварюються з м'яса та кісток – антибіотиків, гормонів, хімічних залишків.

Надмірний жир у бульйоні не лише робить його дуже калорійним, але й може містити більше токсинів, оскільки багато шкідливих речовин є жиророзчинними, тому використання жирної курки також є помилкою.

Надлишок солі є фактором ризику для серцево-судинних захворювань, а деякі штучні спеції можуть містити небажані компоненти, тому додавання великої кількості солі та спецій також є проблемою.

Як зробити курячий суп безпечним та корисним?

Повна відмова від курячого супу не є необхідністю, адже він може бути чудовим джерелом білка та колагену. Головне – підходити до його приготування усвідомлено. Обирайте якісну курку, за можливості, віддавайте перевагу домашній, фермерській або органічній курятині, що значно зменшує ризик вмісту антибіотиків та гормонів.

Завжди зливайте перший бульйон: помістіть курку у холодну воду, доведіть до кипіння, проваріть 5-10 хвилин, потім повністю злийте цю воду, промийте курку під проточною водою, залийте свіжою холодною водою і тільки після цього варіть бульйон для подальшого використання. Цей метод значно зменшує вміст небажаних речовин.

Бажано видаляти шкіру та жир з курки перед варінням бульйону, особливо якщо ви не впевнені в якості птиці. Для споживання краще використовувати саме м'ясо курки, а не кістки чи шкіру, оскільки у м'язовій тканині накопичується менше шкідливих речовин.

Щоб збагатити суп поживними речовинами та клітковиною, додавайте багато свіжих овочів – моркву, цибулю, картоплю, броколі, цвітну капусту, зелень. Використовуйте сіль помірно, а смак супу краще підкреслювати натуральними травами та спеціями (лавровий лист, чорний перець, куркума, паприка).

Якщо є побоювання щодо курятини, розгляньте альтернативи, такі як овочеві бульйони, рибні супи або бульйони на основі нежирної яловичини чи індички.

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В матеріалі використані такі джерела Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), Американська академія харчування та дієтології.

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