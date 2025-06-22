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Цей смаколик ні за що не можна купувати в магазинах влітку: не ведіться на акції

Неділя 22 червня 2025 15:00
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Цей смаколик ні за що не можна купувати в магазинах влітку: не ведіться на акції Фото: Який смаколик влітку може бути небезпечний (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Літо - час спокусливих знижок у супермаркетах, коли полиці заповнені улюбленими ласощами за зниженими цінами. Але експерти застерігають, що один популярний смаколик категорично не варто купувати в спекотну пору року навіть якщо він коштує вдвічі дешевше.

Про які саме солодощі йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Які солодощі краще не купувати влітку?

Йдеться про шоколад, який улітку може стати потенційно небезпечним для здоров’я.

Річ у тому, що у спекотні дні порушуються умови зберігання шоколаду. Висока температура й вологість призводять до його псування, навіть якщо упаковка виглядає цілком пристойно. При тривалому перебуванні на прилавках без належного охолодження шоколад втрачає не лише смакові якості, а й може накопичувати шкідливі речовини через розпад жирів та білків.

Ще одна небезпека - повторне охолодження шоколаду після розм’якшення, що спричиняє появу характерного білого нальоту. Такий продукт уже не є безпечним для вживання, адже його структура порушена, а складові можуть окислюватися. Особливо ризиковано давати такий шоколад дітям або людям із проблемами травлення.

Знижки влітку часто стають маркетинговою пасткою для багатьох з нас. Супермаркети намагаються швидко реалізувати шоколадну продукцію, термін придатності якої скоро спливає, або ту, що вже частково втратила товарний вигляд через неправильне зберігання.

На що звернути увагу при виборі шоколаду?

Фахівці радять уважно перевіряти умови зберігання товарів, дату виробництва та уникати придбання шоколадних виробів, які лежать на відкритих полицях під дією прямого сонячного світла або в торгових залах без кондиціонування.

Якщо дуже хочеться солодкого - краще обрати свіжі літні десерти, наприклад, морозиво або охолоджені фрукти, які є більш безпечними в умовах спеки.

Пам’ятайте, що здоров’я важливіше за тимчасову вигоду, навіть якщо ціна на солодке здається надто привабливою.

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При написанні використовувалися наступні джерела: Держпродспоживслужба України, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), поради дієтологів.

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Солодощі Здоров'я Здорове харчування
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