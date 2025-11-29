"Що вам дадуть Tomahawk?": WSJ дізналося, як Віткофф зривав постачання ракет Україні

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф пропонував Україні скасування мит США замість того, щоб намагатися отримати далекобійні ракети Tomahawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як пише видання, у жовтні президент України Володимир Зеленський полетів до Вашингтона в надії отримати американські крилаті ракети Tomahawk.
Українське командування мало намір їх використати, щоб вивести з ладу російські НПЗ, тим самим підштовхнувши Москву до переговорів на більш вигідних умовах.
Однак за день до прибуття Зеленського, президент США Дональд Трамп поговорив із главою Кремля Володимиром Путіним, після чого вирішив не надавати Tomahawk. Замість цього Віткофф порадив українським чиновникам інший підхід.
"Що вам дасть жменька ракет", - судячи з усього, цитує WSJ спецпредставника Трампа.
Замість цього він порадив Україні попросити Трампа звільнити країну від мит на 10 років. За словами Віткоффа, "це дасть потужний імпульс економіці".
"Я займаюся укладанням угод. Тому я і тут. Ми продовжуємо стукати у двері і пропонувати нові ідеї", - сказав Віткофф виданню.
Нагадаємо, у жовтні місяці очікувалося, що за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім, США нададуть Україні ракети Tomahawk.
Буквально за тиждень і кілька днів до візиту Дональд Трамп дав зрозуміти, що він практично ухвалив рішення щодо цих ракет, і натякав, що швидше за все, таки передасть їх Києву.
Однак після розмови з Путіним, перед візитом Зеленського, Трамп знову анонсував другий мирний саміт з диктатором РФ, але вже в Будапешті(ракети, як відомо, Україні так і не передали). За підсумком підготовка до саміту почалася, але незабаром її було зірвано, оскільки Москва не змінила своїх максималістських вимог до закінчення війни.
Уже в листопаді США представили Україні новий мирний план, але, який, як виявилося, був складений з росіянами, якщо взагалі не повністю російський.
Ближче до кінця місяця стало відомо, що документ із 28 пунктів розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв.
Однак Bloomberg опублікувало цікаве стосовно цього плану і не тільки. Видання злило розшифровку розмови Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. У цій розмові американець радив РФ, як презентувати Трампу російські "мирні" пропозиції, а також наполіг, щоб розмова лідерів США та РФ відбулася перед візитом президента України, що власне і сталося.
Крім того, Bloomberg опублікувало розшифровку розмови Ушакова з Дмитрієвим, де другий дав зрозуміти, що передасть американцям російський мирний план. Розмова, як стверджується, була за кілька тижнів до того, як США представили план Україні.
