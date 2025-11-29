"Что вам дадут Tomahawk?": WSJ узнало, как Уиткофф срывал поставки ракет Украине

Как пишет издание, в октября президент Украины Владимир Зеленский полетел в Вашингтон в надежде получить американские крылатые ракеты Tomahawk.

Украинское командование намеревалось их использовать, чтобы вывести из строя российские НПЗ, тем самым подтолкнув Москву к переговорам на более выгодных условиях.

Однако за день до прибытия Зеленского, президент США Дональд Трамп поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего решил не предоставлять Tomahawk. Вместо этого Уиткофф посоветовал украинским чиновникам другой подход.

"Что вам даст горстка ракет", - судя по всему, цитирует WSJ спецпредставителя Трампа.

Вместо этого он посоветовал Украине попросить Трампа освободить страну от пошлин на 10 лет. По словам Уиткоффа, "это даст мощный импульс из экономике".

"Я занимаюсь заключением сделок. Поэтому я и здесь. Мы продолжаем стучать в двери и предлагать новые идеи", - сказал Уиткофф изданию.