Що чекає Росію під час нової "каденції" Путіна: 5 сценаріїв від Politico

Ніхто не може напевне сказати, що віщує повторна перемога російського диктатора на цьогорічних "виборах". Але очевидно, що війна в Україні допомогла зробити внутрішню ситуацію в Росії більш нестабільною, ніж за останні десятиліття, і всілякі потенційні сценарії майбутнього вже не є чимось немислимим.

Видання підготувало п'ять сценаріїв, з якими Росія може зіткнутися до кінця наступного терміну Путіна у 2030 році.

Сценарій перший

Видання зауважує, що перший сценарій базується на розквіті демократії в Росії, а ймовірність його коливається між 5-10%.

Як показали антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі, тоталітарні режими можуть опиратися на сипучі піски та швидко руйнуватися перед обличчям демократичних рухів.

Згубні рішення Путіна в Україні вже призвели до непередбачуваних наслідків, які в майбутньому лише породжуватимуть невдоволення і більший інтерес до потенційних альтернатив, включно з прямою демократією.

Сценарій другий

В другому сценарії, на думку видання, з вірогідністю в 10-15% Росія може просто розпастись.

Politico пояснює, що на тлі спустошливої війни, коли сотні тисяч московських солдатів загинули в безглуздій боротьбі, росіяни масово виходять на протест і скидають старіючий режим, що тримається за владу.

"Давно поховані тертя і розчарування прокочуються по всій країні, і нація, нібито об'єднана під твердою рукою Москви, раптом розколюється за етнонаціоналістичними ознаками. Хаос охоплює країну, яка занурюється в суміш анархії, територіальної фрагментації та насильства, що не залишає жодного регіону, жодної сім'ї недоторканою", - пише видання.

Сценарій третій

Ймовірність третього сценарію, на думку видання, зростає вже до 15-20%, а сам сценарій ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів.

Ще рік тому ідея про те, що ополченці-перебіжчики на чолі з запеклим націоналістом можуть ледь не піти на Москву, змусивши російських чиновників кинутися в укриття, була фантастикою.

А потім, у червні минулого року, глава ополчення Євген Пригожин зробив саме це. І хоча ПВК "Вагнера" Пригожина так і не дійшла до Москви, це не було пов'язано з відсутністю можливостей; навпаки, шлях був широко відкритий. Якщо Пригожин чогось і досяг, так це того, що змусив Путіна виглядати царем без одягу.

З цих причин такий сценарій видається одним з найбільш вірогідних для постпутінської Росії. Полум'я націоналізму, розпалене Путіним, навряд чи вщухне найближчим часом.

Сценарій четвертий

Технократичне перезавантаження, саме так назвали в Politico четвертий сценарій розвитку подій після переобрання Путіна. На даний сценарій відведено орієнтовно 20-25% вірогідності.

Видання зазначило, що минуло два роки після невдалого вторгнення Москви в Україну, і його наслідки для Росії вже очевидні.

Ці витрати, чи то у вигляді просідання економіки, чи то у вигляді спіралеподібного зростання кількості загиблих, продовжуватимуть накопичуватися. Ось чому ідея про те, що найближче коло кремлівських чиновників зустрінеться з Путіним і повідомить йому, що вони цінують його службу і бажають йому всього найкращого на пенсії - іншими словами, це повторення ситуації з відставкою Микити Хрущова в 1964 році - є сценарієм, ймовірність якого з плином часу лише зростатиме.

За даними видання, нині існує велика ймовірність того, що до 2030 року в Росії з'явиться новий режим.

Сценарій п'ятий

Найімовірніший сценарій розвитку подій в Росії після переобрання російського диктатора на посаду президента, з ймовірністю в 45-50%, видання назвало "Хай живе президент Путін".

"Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не підкорив Київ, найгірше в українській війні ще може бути позаду, особливо з огляду на стриманість США щодо озброєння України. І порівняно з американськими президентами, у свої 71 рік Путін все ще має відносну молодість на своєму боці", - пише видання.

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

ГУР Міноборони повідомляє, що Кремль збирає голоси за диктатора Путіна навіть серед "мертвих душ" - російських загарбників, які загинули на війні проти України.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що у системі онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії стався збій. Це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

При цьому понад 50 країн-членів ООН засудили псевдовибори, які РФ проводить на окупованих територіях України.

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