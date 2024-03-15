Кремль збирає "голоси" за Путіна серед загиблих на війні окупантів, - ГУР
Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна на так званих "виборах" президента РФ серед окупаційних військ. При цьому до "голосів" планують додати загиблих на війні солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів.
При цьому загарбникам не потрібно навіть паспорт чи військовий квиток на "голосуванні", достатньо фотокопії документів.
ГУР наголошує, що Кремль збирається долучити і "мертві душі" до так званих "виборів".
"Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи російські втрати в Україні, кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна може виявитися досить значною.
Псевдовибори у Росії
Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.
Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.
У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ. Українці попередили про можливі провокації росіян у період "голосування".
Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.