Что ждет Россию во время новой "каденции" Путина: 5 сценариев от Politico

Никто не может наверняка сказать, что предвещает повторная победа российского диктатора на нынешних "выборах". Но очевидно, что война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем за последние десятилетия, и всевозможные потенциальные сценарии будущего уже не являются чем-то немыслимым.

Издание подготовило пять сценариев, с которыми Россия может столкнуться до конца следующего срока Путина в 2030 году.

Сценарий первый

Издание отмечает, что первый сценарий базируется на расцвете демократии в России, а вероятность колеблется между 5-10%.

Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года в Восточной Европе, тоталитарные режимы могут опираться на сыпучие пески и быстро разрушаться перед лицом демократических движений.

Губительные решения Путина в Украине уже привели к непредсказуемым последствиям, которые в будущем будут лишь порождать недовольство и больший интерес к потенциальным альтернативам, включая прямую демократию.

Сценарий второй

Во втором сценарии, по мнению издания, с вероятностью в 10-15% Россия может просто распасться.

Politico объясняет, что на фоне опустошительной войны, когда сотни тысяч московских солдат погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протест и свергают стареющий режим, который держится за власть.

"Давно похороненные трения и разочарования прокатываются по всей стране, и нация, якобы объединенная под твердой рукой Москвы, вдруг раскалывается по этнонационалистическим признакам. Хаос охватывает страну, которая погружается в смесь анархии, территориальной фрагментации и насилия, не оставляющую ни одного региона, ни одной семьи нетронутой", - пишет издание.

Сценарий третий

Вероятность третьего сценария, по мнению издания, растет уже до 15-20%, а сам сценарий основывается на идее активизации русских националистов.

Еще год назад идея о том, что ополченцы-перебежчики во главе с ожесточенным националистом могут едва не пойти на Москву, заставив российских чиновников устремиться в укрытие, была фантастикой.

А затем, в июне прошлого года, глава ополчения Евгений Пригожин сделал именно это. И хотя ЧВК "Вагнера" Пригожина так и не дошла до Москвы, это не было связано с отсутствием возможностей; напротив, путь был широко открыт. Если Пригожин чего-то и добился, так это того, что заставил Путина выглядеть царем без одежды.

По этим причинам такой сценарий кажется одним из наиболее вероятных для постпутинской России. Пламя национализма, разгоряченное Путиным, вряд ли утихнет в ближайшее время.

Сценарий четвертый

Технократическая перезагрузка, именно так назвали в Politico четвертый сценарий развития событий после переизбрания Путина. На данный сценарий отведено ориентировочно 20-25% вероятности.

Издание отметило, что прошло два года после неудачного вторжения Москвы в Украину, и его последствия для России уже очевидны.

Эти расходы, будь то в виде проседания экономики или в виде спиралевидного роста числа погибших, будут продолжать накапливаться. Вот почему идея о том, что ближайший круг кремлевских чиновников встретится с Путиным и сообщит ему, что они ценят его службу и желают ему всего лучшего на пенсии - иными словами, это повторение ситуации с отставкой Никиты Хрущева в 1964 году - является сценарием, вероятность которого с течением времени будет только расти.

По данным издания, в настоящее время существует большая вероятность того, что к 2030 году у России появится новый режим.

Сценарий пятый

Вероятнейший сценарий развития событий в России после переизбрания российского диктатора на пост президента, с вероятностью в 45-50%, издание назвало "Да здравствует президент Путин".

"Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой. Хотя Путин не покорил Киев, хуже всего в украинской войне еще может быть позади, особенно учитывая сдержанность США относительно вооружения Украины. И по сравнению с американскими президентами, в свои 71 год Путин все еще имеет относительную молодость на своей стороне", - пишет издание.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

ГУР Минобороны сообщает, что Кремль собирает голоса за диктатора Путина даже среди "мертвых душ" - российских захватчиков, погибших на войне против Украины.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что в системе онлайн-голосования на так называемых "выборах" в России произошел сбой. Это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

При этом более 50 стран-членов ООН осудили псевдовыборы, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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