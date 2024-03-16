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Понад 50 країн засудили "вибори" Путіна на окупованих територіях України

Нью-Йорк, Субота 16 березня 2024 11:02
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Понад 50 країн засудили "вибори" Путіна на окупованих територіях України Фото: остійний представник України при ООН Сергій Кислиця (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталія Юрченко

Понад 50 країн-участниць ООН засудили так звані "вибори" президента РФ, які проводить Росія на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійне представництво України при ООН.

Спільну заяву підписали 55 країн, а також Європейський союз. Серед тих, хто засудив "вибори" - члени ЄС, США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Велика Британія, Уругвай.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явним неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", - йдеться у заяві.

Також країни закликали не визнавати будь-яку зміну Росією статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

ГУР Міноборони повідомляє, що Кремль збирає голоси за диктатора Путіна навіть серед "мертвих душ" - російських загарбників, які загинули на війні проти України.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що у системі онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії стався збій. Це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

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