Що чекає Росію під час нової "каденції" Путіна: 5 сценаріїв від Politico

В Росії відбуваються так звані "вибори" президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової "каденції", яка триватиме щонайменше до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico .

Ніхто не може напевне сказати, що віщує повторна перемога російського диктатора на цьогорічних "виборах". Але очевидно, що війна в Україні допомогла зробити внутрішню ситуацію в Росії більш нестабільною, ніж за останні десятиліття, і всілякі потенційні сценарії майбутнього вже не є чимось немислимим.

Видання підготувало п'ять сценаріїв, з якими Росія може зіткнутися до кінця наступного терміну Путіна у 2030 році.

Сценарій перший

Видання зауважує, що перший сценарій базується на розквіті демократії в Росії, а ймовірність його коливається між 5-10%.

Як показали антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі, тоталітарні режими можуть опиратися на сипучі піски та швидко руйнуватися перед обличчям демократичних рухів.

Згубні рішення Путіна в Україні вже призвели до непередбачуваних наслідків, які в майбутньому лише породжуватимуть невдоволення і більший інтерес до потенційних альтернатив, включно з прямою демократією.

Сценарій другий

В другому сценарії, на думку видання, з вірогідністю в 10-15% Росія може просто розпастись.

Politico пояснює, що на тлі спустошливої війни, коли сотні тисяч московських солдатів загинули в безглуздій боротьбі, росіяни масово виходять на протест і скидають старіючий режим, що тримається за владу.

"Давно поховані тертя і розчарування прокочуються по всій країні, і нація, нібито об'єднана під твердою рукою Москви, раптом розколюється за етнонаціоналістичними ознаками. Хаос охоплює країну, яка занурюється в суміш анархії, територіальної фрагментації та насильства, що не залишає жодного регіону, жодної сім'ї недоторканою", - пише видання.

Сценарій третій

Ймовірність третього сценарію, на думку видання, зростає вже до 15-20%, а сам сценарій ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів.

Ще рік тому ідея про те, що ополченці-перебіжчики на чолі з запеклим націоналістом можуть ледь не піти на Москву, змусивши російських чиновників кинутися в укриття, була фантастикою.

А потім, у червні минулого року, глава ополчення Євген Пригожин зробив саме це. І хоча ПВК "Вагнера" Пригожина так і не дійшла до Москви, це не було пов'язано з відсутністю можливостей; навпаки, шлях був широко відкритий. Якщо Пригожин чогось і досяг, так це того, що змусив Путіна виглядати царем без одягу.

З цих причин такий сценарій видається одним з найбільш вірогідних для постпутінської Росії. Полум'я націоналізму, розпалене Путіним, навряд чи вщухне найближчим часом.

Сценарій четвертий

Технократичне перезавантаження, саме так назвали в Politico четвертий сценарій розвитку подій після переобрання Путіна. На даний сценарій відведено орієнтовно 20-25% вірогідності.

Видання зазначило, що минуло два роки після невдалого вторгнення Москви в Україну, і його наслідки для Росії вже очевидні.

Ці витрати, чи то у вигляді просідання економіки, чи то у вигляді спіралеподібного зростання кількості загиблих, продовжуватимуть накопичуватися. Ось чому ідея про те, що найближче коло кремлівських чиновників зустрінеться з Путіним і повідомить йому, що вони цінують його службу і бажають йому всього найкращого на пенсії - іншими словами, це повторення ситуації з відставкою Микити Хрущова в 1964 році - є сценарієм, ймовірність якого з плином часу лише зростатиме.

За даними видання, нині існує велика ймовірність того, що до 2030 року в Росії з'явиться новий режим.

Сценарій п'ятий

Найімовірніший сценарій розвитку подій в Росії після переобрання російського диктатора на посаду президента, з ймовірністю в 45-50%, видання назвало "Хай живе президент Путін".

"Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не підкорив Київ, найгірше в українській війні ще може бути позаду, особливо з огляду на стриманість США щодо озброєння України. І порівняно з американськими президентами, у свої 71 рік Путін все ще має відносну молодість на своєму боці", - пише видання.

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

ГУР Міноборони повідомляє, що Кремль збирає голоси за диктатора Путіна навіть серед "мертвих душ" - російських загарбників, які загинули на війні проти України.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що у системі онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії стався збій. Це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

При цьому понад 50 країн-членів ООН засудили псевдовибори, які РФ проводить на окупованих територіях України.

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